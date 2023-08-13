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دموع  على حطام شجرة بانيان

دموع  على حطام شجرة بانيان
14 أغسطس 2023 01:04

لاهاينا (أ ف ب)

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بعد اندلاع حريق غابات أجّجته الأعاصير، يأتي العجوز أنتوني غارسيا يومياً إلى الساحة الرئيسة في مدينة لاهاينا الأميركية التي اعتاد أن تكون مليئة بالسياح لكنها باتت مغطاة بالحطام المتفحم وبقايا حيوانات محترقة، ويحاول استيعاب ما جرى.
يمضي وقته أسفل هيكل شجرة البانيان التاريخية الضخمة التي أتي عليها الحريق بعدما كانت المركز الروحي للمدينة ورمزاً لصمودها.
يتوقف السكان الذين عادوا إلى المدينة ووجدوا منازلهم رماداً ليلقوا التحية على غارسيا «80 عاماً».. ويشاطرونه الحزن على الشجرة الرمز التي يتجاوز عمرها 150 عاماً.. فيقول غارسيا: أنا حزين، لكنني باقٍ هنا. لا أريد الذهاب، أريد المساعدة في إعادة ما كان.

حرائق الغابات
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