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20 قطعة فنية بأنامل الأطفال

20 قطعة فنية بأنامل الأطفال
14 أغسطس 2023 01:04

الشارقة (الاتحاد)

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اكتسب المشاركون في فعاليات «صيفك ويانا» التي تنظمها «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مهارات صناعة السجاد وأبدعوا في إنتاج 20 قطعة فنية بتصاميم جميلة، في تجربة تعلم استثنائية تهدف إلى تدريب النشء على فنون الحرف اليدوية، تمهيداً لصناعة السجادة الإماراتية التي تجمع بين الأصالة والحداثة.
وتعلم الناشئة تلك المهارات والفنون الإبداعية في برنامج «صناعة السجاد»، بمختبر المهارات لعام 2023 الذي يُقام في مركزي ناشئة خورفكان وناشئة واسط، وفي إطار أعمال مختبر الفنون التشكيلية، وركز البرنامج بشكل متكامل على مهارات العمل اليدوي دون الاستعانة بالأجهزة الحديثة.

الشارقة
ناشئة الشارقة
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
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