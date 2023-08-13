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دنيا

نجاح تطبيقات اكتشاف الأصوات المقلدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة عالية

موضوعية
13 أغسطس 2023 10:23

أظهرت دراسة لجامعة "كوليدج لندن" البريطانية  أن أكثر من ربع الأصوات المقلدة  باستخدام ما يعرف باسم "التزييف العميق" نجحت في خداع حتى أشد المستمعين حدة وتركيزاً.

وبحسب الباحثين في الجامعة فإن أكثر من 500 شخص تم تدريبهم على تمييز الأصوات الحقيقية من المقلدة استطاعوا اكتشاف 73% فقط من الأصوات المقلدة أثناء الدراسة. وتم إجراء الدراسة باستخدام اللغتين الإنجليزية والصينية (الماندرين) حيث تشابهت النسب في نتائج اللغتين، رغم أن فريق البحث وجد أن الناطقين باللغة الإنجليزية استطاعوا تمييز الصوت البشري عن  الصوت المقلد المولد باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال إيقاع التنفس، في حين أشار الناطقون باللغة الصينية إلى الإيقاع والسرعة وطلاقة الحديث كمعيار للتمييز.  

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وحذر فريق الباحثين في الجامعة البريطانية من أنه "نتيجة التطورات التكنولوجية، أصبح من الممكن توليد نسخة شبه حقيقية من صوت أي شخص باستخدام  تسجيل لكلمات قليلة بصوته".

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة قد لا تعكس الواقع الفعلي، لآن المشاركين في الدراسة حتى من غير المدربين، كانوا يعرفون أنهم جزء من تجربة وبالتالي كانوا أكثر تركيزا على اكتشاف الأصوات المقلدة. وتتركز أغلب جهود مكافحة تزييف الأصوات حاليا على استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي أيضا لاكتشافها، والتي جاء أداؤها على نفس مستوى أداء الأشخاص المشاركين في تجربة الجامعة، لكنها تفوقت مقارنة بالأشخاص الذين لا يعرفون أنهم يشاركون في تجربة لاكتشاف الأصوات المقلدة. وقال الباحثون إنه في ظل توقع حدوث تطوير وتقدم كبير في تقنيات تقليد الأصوات، المطلوب هو تطوير أدوات أكثر تقدما لاكتشافها.  

المصدر: د ب أ
جامعة كوليدج لندن
الذكاء الاصطناعي
تطبيقات الهواتف الذكية
الأصوات
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