الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء من مركز شيتشانج الفضائي الصيني لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي "إل- سار4 01 " في الساعة 26:1 من صباح الأحد بتوقيت بكين(1726 من مساء السبت بتوقيت جرينتش) عل متن الصاروخ الناقل من طراز /لونج مارش3- بي/ ،ودخل مداره المخطط بنجاح وسيجري استخدام القمر الاصطناعي بشكل رئيسي لتوفير خدمات معلومات الاستشعار عن بعد. ويعتبر الإطلاق هو المهمة رقم 483 لسلسلة صواريخ لونج مارش الناقلة.