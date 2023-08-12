نادي سيدات الشارقة يحتفي بالفنون اليابانية

دبي (الاتحاد)

تماشياً مع الجهود المتواصلة لضمان توفير مجموعة مميزة من الأنشطة التعليمية والترفيهية لمختلف الفئات العمرية هذا الصيف، احتفى نادي سيدات الشارقة بإطلاق مهرجان «يابانتسوري» المستوحى من الثقافة اليابانية، الذي استهدف تقديم مجموعة من الفعاليات والورش الفنية التي تتناسب مع اهتمامات مختلف الفئات العمرية.

ترفيه وتعليم

صرحت دعاء المهري مدير إدارة الاتصال المؤسسي في نادي سيدات الشارقة، قائلة: جاءت فكرة مهرجان «يابانتسوري» لتوفير مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية لمختلف الفئات العمرية هذا الصيف، ولتنويع الأنشطة التي يحرص النادي على تقديمها لمنتسباته وضيوفه، وذلك لتعزيز أواصر التعاون الثقافي بين دولتي الإمارات واليابان التي تتمتع بالعديد من الثقافات والتقاليد المميزة في إطار غير تقليدي يجمع بين الترفيه والتعليم.

«كانجي»

وأضافت: نظم النادي مجموعة ورش عمل متنوعة مستوحاة من الثقافة اليابانية، بينها ورشة عمل شاي الماتشا لتعلم كيفية تحضيره، كما تم تنظيم ورشة لتنسيق الزهور وفق الأسلوب الياباني. وفي إطار إحياء الثقافة اليابانية، حرص نادي سيدات الشارقة على أن يكون «الخط الياباني» ضمن هذه الورش الفنية، عبر اكتشاف أساسيات الكتابة والخط الياباني «كانجي»، لتعلم كيفية كتابة الأسماء باستخدام رموز خاصة على الورق والمراوح اليدوية.

السوشي والنودلز

وشهد النادي مجموعة من الخدمات والأنشطة المميزة خلال المهرجان، منها تصفيف الشعر والرسم بالحناء باستخدام الحروف اليابانية، إضافة إلى تقديم بعض المأكولات اليابانية كالسوشي والنودلز، والتي جذبت الحضور بما قدمه من وجبات.

ولعشاق الرسم، استمتع الضيوف بالمشاركة في ورشة رسم زهور الساكورا اليابانية على قبعة الشاطئ المقدمة من كولاج مركز المواهب، إلى جانب تخصيص ركن للأطفال من مركز وحضانة بساتين، حيث تم تنظيم أنشطة متنوعة حول الفنون والحرف اليدوية والرسم وتجديل الشعر وصنع الأكسسوارات المستوحاة من الثقافة اليابانية، بالإضافة إلى عرض بعض أفلام «الأنمي».