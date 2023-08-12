كيف نمنح الثقة لأطفالنا؟

أبوظبي (الاتحاد)

تنتاب الأمهات مشاعر متضاربة بين خوفهن على أطفالهن وحرصهن على عمل ما هو مفيد لهم، وهناك بعض النصائح البسيطة التي تساعد في التغلب على مخاوفهن، والتي ذكرها موقع I Mom الأميركي، ومنها:

تجنب السلبية

تقفز إلى أذهان الأمهات أسوأ الأفكار الناجمة عن شدة خوفهن على أبنائهن، مثل حوادث الاختطاف أو وجود مواد سامة في الحلوى، حيث يتخيلن أن الخطر يحوط بأطفالهن من كل مكان. ومن الضروري تجنب هذا النوع من التفكير ومنح الأطفال الفرصة لتجربة أشياء جديدة، ومواجهة تحديات مناسبة لأعمارهم.

المساعدة بضوابط

ليس من الجيد أن تهرع الأم لمساعدة أطفالها كلما واجهوا مشكلة، حيث يمنعهم ذلك من بناء المهارات التي يحتاجونها لكي يصبحوا مستقلين، إضافة إلى عدم تمتعهم بالنضج وانعدام ثقتهم بأنفسهم.

مساحة للنمو

مراقبة كل ما يفعله أطفالنا والإشراف على تحركاتهم يبعث إليهم رسالة بأننا لا نثق بهم، ويكفي التأكد من أنهم بأمان ثم ترك مساحة لهم للنمو والاستقلال، ولا مانع من الذهاب للتسوق وتركهم في المنزل بمفردهم، أو السماح لهم بطهي الطعام الذي لا يمثل خطورة عليهم. فالثقة بهم تبني ثقتهم بأنفسهم وبأمهاتهم.