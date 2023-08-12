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6 سلالات «قطط».. الأعلى سعراً

6 سلالات «قطط».. الأعلى سعراً
13 أغسطس 2023 01:21

ترجمة: عزة يوسف

القطط في مقدمة الحيوانات الأليفة شهرة في العديد من دول العالم، حيث ينفق الكثيرون أموالهم لشراء أعلاها سعراً، وذكر موقع The Coolist الروماني أمثلة لـ6 سلالات منها.
1 - الأشيرا
سعرها يتراوح ما بين 22 و125 ألف دولار، وذلك لندرتها، وهي هجين بين قط نمري آسيوي وقط بري أفريقي وقط محلي، وقد تم شراء 100 قط أشيرا فقط منذ عام 2006. وهي قطط طويلة نسبياً بأذنين كبيرتين مدببتين وجلد مخطط ووزنها نحو 30 رطلاً.
2 ـ سافانا
سعرها يتراوح ما بين 10 و50 ألف دولار، وهي من أغلى القطط وأكبرها حجماً، مهجنة من نمر السرفال الأفريقي والقط المنزلي المحلي. لا تتكيف مع الغرباء، ومع التدريب منذ الصغر يمكنها التفاعل مع الحيوانات الأليفة الأخرى.
3ـ  قط البنغال
سعره يتراوح ما بين 4 و10 آلاف دولار، وقد منعت بعض السلطات القضائية الأشخاص من امتلاك هذه السلالة، ما أدى بدوره إلى ارتفاع سعرها. تتمتع بأعين واسعة ومخالب مستديرة، وهي نشيطة وتحب اللعب في المياه.
4 ـ الفرعوني
سعرها يتراوح ما بين ألفين و5 آلاف دولار، ومن السهل تمييز هذه السلالة بسبب خلوها من الشعر. عيناها لامعتان كبيرتان، ويعتقد الكثيرون أن منشأها الأصلي مصر على الرغم من أنها نشأت في كندا.
5 ـ الروسي الأزرق
سعرها يتراوح ما بين ألف و3 آلاف دولار. تتمتع بفراء رمادية اللون، لها عينان خضراوان زمرديتان ورؤوس مثلثة الشكل وآذان مدببة.
6 ـ خاو ماني
سعرها يتراوح ما بين 5 و10 آلاف دولار، من سلالة تايلاندية، بيضاء اللون وتلقب بالقط ذي العين الماسية مختلفة الألوان.

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