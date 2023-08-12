6 فئات في «مُسابقة أجمل الصقور»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية دورة جديدة من مُسابقة «أجمل الصقور المُكاثرة في الأسر» التي حققت شهرة عالمية واسعة، واستقطبت أفضل الصقور المكاثرة في مزارع المنطقة والعالم.

وتشمل المُسابقة هذا العام 6 فئات، هي: حر من حر «لكلّ من الإنتاجين المحلي والخارجي»، بيور جير «لكلّ من الإنتاجين المحلي والخارجي»، ومُسابقة أجمل قرموشة بيور جير «محلي، دولي»، ويُشترط للمُشاركة أن يكون صاحب الصقر المرشح من العارضين ولديه منصّة في المعرض الذي تنطلق فعالياته 2 سبتمبر المقبل.

وتُقام المُسابقة التي تبلغ جوائزها 180 ألف درهم في اليوم الأول من المعرض، وتُعلن النتائج ويُكرم الفائزون مساء اليوم نفسه، وتدخل الطيور الفائزة مزاد الصقور الذي يُقام من 3 ولغاية 7 سبتمبر.. وتتولى لجنة تحكيم من خبراء إماراتيين ودوليين تقييم الصقور المُشاركة بدقة وفق الوزن وأبعاد جسم الطير «تفاصيل قياسات الرأس والجسم وأرجل الطير»، وتناسق الريش ولونه، والصورة الجمالية العامة، فضلاً عن الصحة والخلو من الأمراض.