توثيق عشرات الشهب في سماء الإمارات

أبوظبي (وام)

تمكنت «شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك» التابعة لمركز الفلك الدولي من تصوير عشرات الشهب في سماء الدولة مساء أمس الأول (الجمعة) وذلك قبل ليلة أو ليلتين من ذروة زخة شهب «البرشاويات».

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير المركز عضو منظمة الشهب الدولية، إن الصور أظهرت بعض المجموعات النجمية والتشكيلات مثل برج الثور والثريا، موضحاً أن شبكة الإمارات تتكون من ثلاث محطات في صحراء أبوظبي تضم كل منها 16 كاميرا فيديو تقوم بتصوير الشهب بشكل آلي.

وأضاف أن المركز سيقدم بثاً حياً ومباشراً لشهب البرشاويات من خلال كاميرات موجودة في مرصد الختم الفلكي، ويمكن مشاهدة البث عبر حسابات المركز على الشبكات الرقمية.