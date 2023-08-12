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الفجيرة عضو في «الدولية لسياحة المغامرات»

الفجيرة عضو في «الدولية لسياحة المغامرات»
13 أغسطس 2023 01:21

الفجيرة (الاتحاد) 

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حصل مركز الفجيرة للمغامرات على عضوية المنظمة الدولية لسياحة المغامرات، كأول مركز حكومي مختص برياضة المغامرات على مستوى الشرق الأوسط، والعالم، وأول مركز مختص بتطوير مهارات المغامرين وتقديم خدمات التدريب في هذا المجال. 
تأتي أهمية انضمام المركز للمنظمة انطلاقاً من دوره في تنشيط سياحة المغامرات، وتعزيز الجهود والشراكات الدولية التي تسهم في ترسيخ حضور الإمارة وجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.
ويعد الانضمام للمنظمة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مركز الفجيرة للمغامرات في مجال صناعة السياحة، ودعم أنشطة سياحة المغامرات، والمساهمة الإيجابية في دعم النمو الاقتصادي لإمارة الفجيرة خاصة، والدولة عامة.

مركز الفجيرة للمغامرات
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