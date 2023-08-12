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مليار طن «كربون» خلفتها حرائق كندا

مليار طن «كربون» خلفتها حرائق كندا
13 أغسطس 2023 01:21

مونتريال (أ ف ب) 

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تسبّبت حرائق الغابات التاريخية في كندا هذا العام في انبعاث ما يعادل أكثر من مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو مستوى غير مسبوق، بحسب السلطات الكندية. وقال مايكل نورتن، مدير هيئة الغابات الكندية: «تشير تقديراتنا الأولية إلى أن انبعاثات الموسم الحالي تجاوزت مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون»، وتوقع أن تبقى أخطار اندلاع حرائق «أعلى من المعتاد» حتى سبتمبر المقبل. وأضاف: «تحوّل هذا الصيف إلى «ماراثون حقيقي» لمواجهة الحرائق»، وبحسب المرصد الأوروبي كوبرنيكوس، وصلت انبعاثات حرائق كندا إلى مستويات غير مسبوقة، وسجّلت نهاية يوليو أكثر من ضعف المستوى القياسي السنوي المسجّل عام 2014.

حرائق الغابات
كندا
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