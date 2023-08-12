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الفيلم المغربي يحصد جوائز «كالكوتا»

الفيلم المغربي يحصد جوائز «كالكوتا»
12 أغسطس 2023 20:05

محمد نجيم (الرباط)

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استطاع الفيلم المغربي «مطلقات الدار البيضاء» للمخرج المغربي محمد عهد بنسودة أن يلفت الأنظار في مهرجان السينما الذي نظم في كالكوتا بالهند بحصوله على جائزة أفضل فيلم روائي وجائزة أحسن فيلم يلامس قضايا المرأة وجائزة أحسن إخراج. 
ويأتي هذا التتويج والاعتراف بمدى تطور السينما المغربية من أحد أعرق المهرجانات السينمائية التي تنظم في الهند بعد جوائز أخرى حصدها فيلم «مطلقات الدار البيضاء» وفوزه بجوائز عالمية أخرى.
وتدور أحداث الفيلم حول نساء من أوساط اجتماعية مختلفة، يبحثن عن الحرية والاستقلالية ويكافحن من أجل تربية أبنائهن بعيداً عن مشاكل الطلاق في مجتمع يصدر أحكاماً جاهزة عن المطلقة بأنها المرأة المتمردة، الأنانية وغير الحكيمة. 
الفيلم بطولة: زينب عبيد، مونية لمكيمل، بشرى أهريش، نادية العلمي، جميلة مصلوح، محمد الشوبي، عبد اللطيف شوقي، نبيل عاطف، أمين بنجلون، يونس لهري، خالد الزويشي، وليد ولهي، يونس بنزاكور، هشام إشعاب، ماجد لكرون، والمطربة سعيدة شرف التي تشارك لأول مرة في فيلم سينمائي. وههو الفيلم الرابع للمخرج المغربي عهد بنسودة بعد «موسم لمشاوشة» و«خلف الأبواب المغلقة» و«البحث عن السلطة المفقودة».

المغرب
الدار البيضاء
مهرجان السينما المغربية
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