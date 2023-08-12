أريام الكعبي تعرض «المبدعين» في 100 برواز

خولة علي (دبي)

في إطار دعم وتمكين الشباب المنتسبين لمجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، أطلقت العضو أريام الكعبي مبادرة «برواز الشباب» بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف الـ 12 أغسطس من كل عام، وذلك بالتعاون مع مساحة الخمسين لشباب الإمارات، بهدف إبراز شخصيات شبابية مؤثرة وناجحة في المجتمع حققت إنجازات كثيرة، من خلال تجميع 100 برواز لصور الشباب لتسليط الضوء على مبادراتهم وإسهاماتهم وتعريف الجمهور بها.

عن هذه المبادرة تقول أريام الكعبي: انطلاقاً من استراتيجية مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، نسعى إلى تحفيز الشباب على التميز والعمل بروح الفريق الواحد. وجاءت فكرة عمل برواز للشباب المتميزين، والذين كسرنا به الرقم القياسي بوضع 100 برواز كنماذج ناجحة، بهدف تمكين شباب المستقبل من شتى الدول العربية على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمستقبل.

استثمار العقول

وتسعى الكعبي إلى تمكين قدرات المواهب الشابة، كدعوة الشركات العالمية للاستثمار بقدرات الشباب الإماراتيين كمصدر رئيس لكل المبادرات والمشاريع، وتوسيع مفهوم الاستثمار الريادي لدى الطاقات الشبابية، وتمكين قدرات الشباب والاستثمار بطاقاتهم ضمن قائمة مبادرات تتم دراستها والعمل على تنفيذها وتحقيقها من قبل فريق أعضاء مجلس الشباب. وتلفت الكعبي قائلة: كوني عضواً في مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان ومؤسسة لمشروع مساحة الخمسين لشباب الإمارات، أسعى جاهدة لجعل هذه المبادرات بصمة إيجابية لمستقبل الشباب في الإمارات وتوسيع نطاق أفكارهم والاستثمار بالعقول الشابة التي هي سر تقدم ونجاح وتفوق الوطن، فلا تقوم الدول إلا على سواعد أبنائها.

ويذكر محمد النعيمي، رئيس المجلس، قائلاً: تُعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تمكين الشباب ومنحهم الفرصة للمشاركة في القضايا العالمية، ما يعكس إيماننا بأهمية دورهم كقادة مستقلين في دولة الإمارات، ويُنتظر منهم خطوات جدية نحو تحقيق التقدم على مستوى تطور مهاراتهم وإدراكهم لمسؤوليتهم في المستقبل القريب الذي ينتظرهم على أبواب التخرج الجامعي.