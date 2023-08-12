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أثناء اللعب.. طفل يعثر على عملة معدنية عمرها 1800 عام

أثناء اللعب.. طفل يعثر على عملة معدنية عمرها 1800 عام
12 أغسطس 2023 09:00

عثر طفل (9 أعوام) على عملة معدنية رومانية عمرها 1800 عام أثناء اللعب بعد المدرسة في ولاية بريمن أصغر ولاية في ألمانيا، حسبما قالت إدارة الآثار في الولاية.

وكانت عملة "الدينار" الرومانية الفضية النادرة والتي ترجع إلى عصر الإمبراطور ماركوس اوريليوس، الذي كان يحكم في الفترة -161 180 ميلادية، قد تم العثور عليها بالفعل الصيف الماضي وتم تقديمها للجمهور خلال مؤتمر صحفي مع الطفل "بيارن" الذي عثر عليها يوم الجمعة.

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وقالت أوتا هالي عالمة الآثار بولاية بريمن: "نعلم أن هذه العملة المعدنية هي شيء مميز هنا في بريمن". وأوضحت هالي إنه توجد قطعتان فقط من نفس النوع في بريمن، مشيرة إلى أن العملة تم العثور عليها في منطقة خارج حدود الإمبراطورية الرومانية.

 

المصدر: وكالات
ألمانيا
عملة
رومانيا
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