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اكتشاف أقدم قرية في أوروبا

اكتشاف أقدم قرية في أوروبا
12 أغسطس 2023 01:12

لين (أ ف ب) 

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بينما تحتاج الدراسات العلمية والتنقيب عن الآثار سنوات لتتوصّل إلى نتائج، كشفت مياه بحيرة أوهريد الألبانية سراً مهماً، وأظهرت بقايا أقدم قرية يجري اكتشافها حتى اليوم في أوروبا.
وأجرى مختبر تابع لجامعة برن السويسرية أخيراً تأريخاً بالكربون المشع لعينات استُخرجت من هذا الموقع المكتشف قبالة سواحل شبه جزيرة لين الصغيرة، بيّنت نتائجها أن الموقع يعود لفترة تراوح بين عامي 6000 و5800 قبل الميلاد. ويقول عالم الآثار ومدير الأبحاث في جامعة برن ألبرت هافنر: القرية المحاذية لبحيرة لين هي الأقدم في أوروبا، وأقدم بمئات السنين من المناطق المكتشفة في البحر المتوسط وجبال الألب.

الاكتشافات الأثرية
الآثار
التنقيب عن الآثار
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