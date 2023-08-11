«سبيكتروم» يثري المشهد الفني في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بعد النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي، تحتضن منارة السعديات حتى الحادي والثلاثين من أغسطس الحالي برنامج «سبيكتروم»، أو «المصور المقيم».. و«سبيكتروم» برنامج إقامة فنية مدته 16 أسبوعاً يحتفي بفن التصوير ويوحد جهود المصورين الصاعدين من مختلف الخلفيات.. ويقدم البرنامج فرصة فريدة للمصورين لاكتساب مهارات جديدة والمساهمة في إثراء مشهد التصوير الفوتوغرافي في أبوظبي.. ويتضمن البرنامج عرضاً استثنائياً يجسد وجهات نظر متنوعة وتعبيرات فنية متعددة من خلال عدسة المصورين المقيمين الموهوبين، ويستمتع المشاركون بأساليب مبتكرة في سرد القصص، وتكثيف المشاعر الإنسانية عبر الكاميرا.