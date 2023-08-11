«نيوزكاست».. عندما تستمع الإذاعة إلى صوت الجماهير

لندن (الاتحاد)

لسنين طويلة ظلت العلاقة بين الإعلام والجماهير ملتبسة ومرتبكة. تزعم الصحافة باستمرار أنها «صوت الجماهير»، لكنها في الوقت نفسه، تؤكد دوماً على «فوقيتها»، بالإصرار على أنها تقوم بدور رائد لتوعية هذه الجماهير. بالتالي، ظلت العلاقة تبدو وكأنها حب من طرف واحد.. فالصحافة تقول والجمهور يستمع.. والعكس غير ممكن ومرفوض في بعض الأحيان.

لكن الآن يحدث تغير كبير لأن الجماهير صارت أكثر وعياً.. وأصبح الإعلام بحاجة إلى أن ينصت ولو قليلاً إلى صوتها الهادر الذي «يوقظ الأجيال»، كما قال الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب قبل عقود طويلة.

«بي بي سي» البريطانية، بدأت تجربة اختبارية في هذا الصدد من خلال بودكاست «نيوزكاست» عبر منصة Discord للمراسلة.

تشتهر هذه المنصة أساساً بأنها ميدان لهواة ممارسة الألعاب الإلكترونية، وهي بمثابة غرف دردشة للمراسلة الفورية. وما زالت تحاول أن تجد لها موطئ قدم في سوق الميديا البريطانية.

منتجو بودكاست بي بي سي الإخباري أطلقوا عبر تلك المنصة غرفة للحوار على الهواء بين المذيعين والصحفيين والجمهور لإثراء خيارات المنتجين التحريرية، حسبما جاء في تقرير نشره موقع برس جازيت. ويريد القائمون على التجربة استغلالها من أجل زيادة فرص «نيوزكاست» في تقديم تغطيات صحفية مميزة خلال الانتخابات البريطانية المقبلة.

ويستغل منتجو «نيوزكاست» الإمكانيات التقنية للمنصة الجديدة، في خوض نقاشات مع الجمهور لمعرفة آرائهم ووجهات نظرهم واقتراحاتهم بشأن ما يمكن تقديمه من موضوعات أو أفضل الأسئلة التي يودون الحصول على إجابات لها من الضيوف.

ينقل موقع برس جازيت عن جوناثان أسبينوول، كبير محرري الأخبار في بي بي سي نيوزكاست، قوله إن نيوزكاست أطلقت قبل شهر حيزاً عبر الإنترنت «للتواصل مع الجمهور بطريقة أعمق والبدء حقاً في جعلهم تقريباً يقومون بعملية تغذية وإثراء للمناقشات التحريرية بين القائمين على البرنامج». وتابع: «أردنا حقاً أن يشكلوا أجندتنا الإخبارية. إنهم مستمعون أذكياء ولديهم أفكار جيدة تغذي البرنامج الحواري الآن». وأكد أن الإطلاق جاء وسط دفعة لزيادة مشاركة الجمهور عبر معظم منصات وبرامج بي بي سي.

وقال أسبينوال: «إن بي بي سي تدرك أن الأمر لا يتعلق فقط بالحصول على المستمعين، بل يتعلق أيضاً بتعميق علاقتك مع هؤلاء المستمعين». «وهناك الكثير من العمل - يجري في الوقت الحالي حول كيفية تعميق علاقتك مع مستخدمي بي بي سي الحاليين والقيمة التي يمكننا إضافتها. وهذا جزء أساسي حقاً من ذلك».

لكن سام بونهام، كبير محرري المدونات الصوتية الإخبارية في «بي بي سي»، قال إنه يعتقد أن مستمعي نشرة الأخبار بالتحديد كانوا يبحثون عن شيء مثل منصة Discord.

وتابع: «ربما لم يعرفوا ذلك، لكنني أشعر أن هناك مجتمعاً كبيراً من المستمعين الذين يشاركون حقاً فيما نقوم به. وهم يبحثون، على ما أعتقد، عن طرق للتواصل مع الصحفيين القائمين على تقديم البرامج».