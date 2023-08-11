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يقتل طليقته ورجلين ثم ينتحر في بث مباشر

مسدس
11 أغسطس 2023 22:35

أطلق رجل من البوسنة والهرسك النار على طليقته وأرداها قتيلة وذلك في بث مباشر على تطبيق "إنستجرام"  اليوم الجمعة، كما أطلق النار على رجلين آخرين وقتلهما ثم انتحر، حسبما أفاد مكتب المدعي العام المحلي وتقارير إعلامية.
وأطلق الرجل النار أيضا على شرطي ورجل آخر وامرأة في أماكن مختلفة في بلدة "جراداتشاك" الصغيرة، الواقعة شمالي البلاد، حيث كان يمارس رياضة كمال الأجسام كلاعب ومدرب وصاحب صالة صغيرة للياقة البدنية.
وأكد مكتب المدعي العام في مدينة "توزلا"، عاصمة المنطقة، أن القتيلين الآخرين هما أب وابنه البالغ. ونقلت بوابة "راديو سراييفو دوت بي إيه" الإخبارية عن الشرطة في توزلا القول، إن الرجل (35 عاما) بعد سلسلة إطلاق النار تلك، أطلق النار على نفسه من مسدسه عندما حاولت الشرطة اعتقاله.
ووصفت وسائل الإعلام في البوسنة الرجل بأنه كان لاعب كمال أجسام ناجحا إلى حد ما وشارك في المسابقات الدولية.
وقال رئيس وزراء البوسنة والهرسك نرمين نيكشيتش "لا أجد كلمات لوصف ما حدث اليوم في جراداتشاك ... أتقدم بخالص العزاء" لأسر الضحايا.

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