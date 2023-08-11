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روسيا تطلق مركبة في أول مهمة لاستكشاف القمر منذ 50 عاماً

روسيا تطلق مركبة في أول مهمة لاستكشاف القمر منذ 50 عاماً
11 أغسطس 2023 08:49

أطلقت روسيا اليوم الجمعة مسبارها الفضائي"لونا- 25" وذلك لاستكشاف القمر، في أول مهمة من نوعها منذ نحو 50 عاماً.

وتم إطلاق الصاروخ الناقل سويوز وعلى متنه المسبار من قاعدة "فوستوتشني كوزمودورم" الفضائية في الساعة 10:9 صباحاً بالتوقيت المحلي في القاعدة الجمعة(2310 يوم الخميس بتوقيت جرينتش)، وفقاً لما تم مشاهدته عبر البث المباشر من جانب وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

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وخرج المسبار من الغلاف الجوي للأرض في الموعد المحدد بعد بضع دقائق. وقال يوري بوريسوف رئيس وكالة روسكوزموس إن "الإطلاق كان ناجحاً".

وسيهبط المسبار في القطب الجنوبي للقمر حيث سيبحث عن الماء ويجمع عينات من التربة. ومن المتوقع أن يقطع المسبار المسافة إلى القمر في أربعة أيام ونصف اليوم، على الرغم من أن بوريسوف قال إن الأمل يكمن في أن يكون الهبوط على سطح القمر سلساً في 21 أغسطس، حيث ستكون الخطوة الأولى هي البحث عن مكان مثالي لهبوط المسبار. وقال بوريسوف إن كل شيء يسير بسلاسة. وتم تأجيل المهمة عدة مرات بسبب مشاكل فنية.

المصدر: وكالات
روسيا
القمر
الفضاء
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