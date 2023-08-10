ماجد المهندس لـ«الاتحاد»: أخشى الذكاء الاصطناعي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

وصف الفنان ماجد المهندس أبوظبي بعاصمة الثقافة والفن، وأشاد بجمهور الإمارات المتذوق للفنون الأصيلة، والذي يستقبله دوماً بحفاوة كبيرة وردود أفعال إيجابية، الأمر الذي يزيد من مسؤوليته تجاه تقديم الأفضل وكل ما يرضي محبيه من أنحاء الوطن العربي، معرباً عن سعادته بالنجاح الذي حققته حفلتاه اللتان قدمهما مؤخراً في أبوظبي على مسرح «متحف اللوفر» و«الاتحاد أرينا».

وتحدث ماجد المهندس عن ألبومه «بديت أطيب»، وقال: ترديد الجمهور لأغاني ألبومي الجديد في حفلاتي، وحفظهم لكلمات العديد من الأغنيات عن ظهر قلب، أمر أسعدني وحمّلني مسؤولية كبيرة لتقديم كل ما هو راق ومميز. وأشار إلى فخره بالنجاح الكبير الذي حققه الدويتو المصور الذي صدر قبل أيام مع الفنانة أصالة نصري بعنوان «الحب الأبدي»، كلمات الشاعر فائق حسن، ألحان محمود خيامي، وتوزيع موسيقي للمايسترو مدحت خميس، للمخرج التركي نيهات أوطة باشي.



زمن جميل

خاض الفنان ماجد المهندس منذ فترة عبر مقاطع يعرضها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تجربة إعادة توزيع الأغنيات القديمة الخاصة به وبفناني الزمن الجميل، بمصاحبة آلة العود. وعن هذه التجربة، قال: أحببت الفكرة لأنها قريبة من الناس، وهناك قاعدة جماهيرية كبيرة من محبي الأغنيات القديمة، وقد لمستها في السابق حينما كنا نقدم الجلسات الغنائية، وكانت تنال صدىً كبيراً، وهذه التجربة هي بمثابة إعادة لهذه الجلسات بشكل مختلف، وقد نالت ردود أفعال إيجابية.



«ترند»

وحول فكرة «الترند»، وعما إذا كان يهمه حصد أرقام عالية لأعماله الفنية عبر الـ«سوشيال ميديا»، قال المهندس: لا أحد ينكر أن «الترند» أصبح علامة مهمة وأحد مقاييس النجاح عبر مواقع التواصل، إذ بات الفنان يلمس طعم النجاح من خلال الأرقام التي تحققها الأعمال الفنية عبر هذه المواقع، لكن بالنسبة لي يهمني أن أشعر بهذا النجاح من الجمهور بشكل مباشر، خصوصاً في حفلاتي، ويكفيني أنه حينما تبدأ موسيقى لأغنية لي على خشبة المسرح، يتعرف الحضور عليها ويبدأ في ترديد كلماتها قبل أن أغنيها، وهذه اللحظة تُعتبر من أجمل لحظات حياتي، حيث ألمس النجاح والحب والتقدير.



«الدنيا دوّارة»

وعن رأيه في الأغنيات التي بدأ تنفيذها مؤخراً بتنقية الذكاء الاصطناعي، خصوصاً أنه صدر له مؤخراً دويتو على «يوتيوب» مع هدى حسين في أغنية «الدنيا دوّارة»، قال: شرف لي أن أقدم دويتو مع هدى حسين، ولا أخفي أن هذه التقنية مخيفة ومقلقة، حيث أصبح أي فنان معرض بأن يجد صوته هنا أو هناك، أو يتم استخدامه في أعمال غير مناسبة، وهنا يجب على الجهات المعنية وضع قوانين لحقوق الملكية الفكرية في هذا المجال، مع اتباع القواعد الأخلاقية والقانونية التي توفر الحماية لكل فنان، حتى لا يتعرض إبداعه الفني للتشويه من أجل مكاسب مادية قد يحصدها بعضهم بطرق غير مشروعة.



برامج مواهب

ووصف المهندس تجربته كعضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «سعودي إيدول» بالمُرهِقة، وقال: بالرغم من أن التجربة كانت متعبة للغاية، إلا أنني أحببتها كثيراً، لاسيما أن هدفها الأسمى هو مساعدة المواهب الواعدة على شق طريقها في عالم الفن بالطريق الصحيح، من خلال اكتساب الخبرات والاستفادة والاحتكاك والتعلم من أعضاء لجنة التحكيم، الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه بعد مشوار طويل من الكفاح والاجتهاد، مع غياب برامج اكتشاف المواهب ومواقع التواصل آنذاك.



ألحان السعيد

أكد ماجد المهندس أنه يعتز كثيراً بصداقته القوية مع الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد، الذي تعاون معه في عدد من الأعمال المتميزة، كاشفاً أنه سيجتمع معه قريباً في أغنيات جديدة، واصفاً إياه بـ «الملحن الرائع».