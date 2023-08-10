(Meg2).. «عودة القرش الفتاك»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول The Meg، حيث واجه «جوناس» الغواص الاستثنائي وقبطان البحرية، قرشاً عملاقاً يبلغ طوله 70 قدماً، وينجح في قتله وإنقاذ مجموعة من المحاصرين في غواصة غارقة، يعود الممثل العالمي جيسون ستاثام في دور «جوناس» في الجزء الثاني Meg 2: The Trench - «القرش الفتاك 2: الخندق»، لمتابعة دراسة علم الحيوانات المائية الخفية، بعدما اكتشف هروب القرش العملاق «ميجالودون» من الأسر من محطة الأبحاث.

ويدخل في مغامرة جديدة مليئة بالرعب والمطاردات البحرية، وتأتي المفاجأة التي لم يتوقعها بمواجهة من نوع آخر مع ديناصورات غريبة تعيش في المحيط.

يشارك في بطولة الفيلم كل من جيسون ستاثام، سيينا جيلوري، كليف كورتيس، سكايلر ساميولز، سيرجيو بيريس منتشيتا وبيج كينيدي، وهو من تأليف جون هوبر اقتباساً من رواية The Trench للمؤلف ستيف ألتن، وإخراج بين ويتلي.

أكثر شراسة

يُعتبر الفيلم مزيجاً من أفلام عُرضت سابقاً، تتمحور حول عالم الديناصورات وأسماك القرش، مثل Jurassic Park: The Lost World، وUnderwater، ويقود «جوناس» فريقاً بحثياً للغوص في أعماق المحيط خصوصاً بعد اكتشاف نشاط مائي زائد بعمق 76 ألف متر في خندق «ماريانا» في أعماق المحيط، وأن هنالك كائناً غريباً يحاول شق طريقه إلى السطح، ليُفاجأ هو وفريقه بظهور قروش الميج الأكثر شراسة، إلى جانب مواجهتهم أيضاً لقرش «ميجالودون»، وهو الأكبر حجماً من نوعه، حيث اكتشف الفريق أن ثمة انفجاراً تسبب في حدوث تمزق في الخندق الذي يضم عدداً من الوحوش البحرية المخيفة من عصور ما قبل التاريخ.

معركة

تبدأ مشاهد الأكشن والرعب حينما تصل قروش الميج إلى جزيرة يقضي فيها الناس أوقاتهم الصيفية على شاطئها، وبين هروب الناس من القرش المفترس، الذي ابتلع العديد من ضحاياه، يدخل «جوناس» ضد قروش الميج في معركة بمطاردات بالزوارق المائية والرماح المتفجرة. ويحاول بشتى الطرق مع فريقه إنقاذ الناس من الهجوم المستمر من الميج والديناصورات الغريبة، والبقاء على قيد الحياة، ضمن مشاهد مليئة بالتشويق ومؤثرات بصرية وموسيقى تصويرية مميزة.