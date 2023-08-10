12 شارعاً.. الأجمل في العالم

ترجمة: عزة يوسف

تحظى بلدان كثيرة بشوارع مذهلة تجذب الزوار من أنحاء العالم للتجول فيها ومشاهدة مدى روعتها، وقدم موقع MSN الأميركي بعضاً منها:

أورشارد - سنغافورة

شبيه بالبستان يمتد على طول 2.2 كم تقريباً، ومناسب لمحبي التسوق والأضواء والفنادق الفاخرة.

كيتشوا - البيرو

لاتزال بعض الشوارع التي صنعتها حضارة الإنكا القديمة موجودة بالرغم من مرور مئات السنين، حيث يمكن للمتجول في شارع كيتشوا رؤية حجارة الإنكا المصفوفة بدقة جنباً الى جنب، والهنود الأصليين بأزيائهم التقليدية ولغتهم القديمة.

هربرت بيكر - جنوبي أفريقيا

تحوط به مئات أشجار الجاكاراندا البيضاء والأرجوانية التي تزدهر بين شهري سبتمبر ونوفمبر، ما يجعله من أجمل المواقع لالتقاط الصور التذكارية.

ذا سيركس - إنجلترا

يتميز بحلقة من 3 مداخل متساوية الطول تتوسطها حديقة مثيرة للإعجاب تستحق الزيارة والتقاط الصور.

لومبارد - سان فرانسيسكو، أميركا

يحمل لقب أكثر الشوارع تعرجاً في الولايات المتحدة بسبب احتوائه على 8 استدارات، ويقع بين التل الروسي وشارع هايد في ولاية سان فرانسيسكو.

لينبانسغراخت - هولندا

يمتد على طول القناة التي تحمل الاسم نفسه، في مشهد بديع تحوط به مباني أمستردام المميزة.

شيري بلوسوم افنيو - ألمانيا

تصطف على جانبيه أشجار الكرز التي تبدو مذهلة عندما تتفتح أزهارها.

فيا بالداسار جالوبي - إيطاليا

يقع هذا الشارع المليء بالألوان في جزيرة بورانو، ويتميز بالكثير من المطاعم والمحال التجارية.

سيركس لاين - اسكتلندا

يعتبر واحداً من أجمل شوارع أدنبرة وأكثرها جاذبية، يتميز بالمنازل المرصوفة بالحجارة والأبواب الملونة والمزينة بالزهور والنباتات.

برينسيبال - فرنسا

شارع خلاب في منطقة دوردوني، يطل على العديد من المعالم الأثرية، حيث تعتبر مدينة روكامادور جاذبة للعديد من الفنانين.

غولد هيل - إنجلترا

يقع على سفح تل، وهو المفضل للسياح بسبب منظره الرومانسي الذي ظهر في العديد من الأفلام السينمائية.

مسار الفيلسوف - اليابان

ممر مشاة حجري تصطف على جانبيه أشجار الكرز، سمي بهذا الاسم لأنه كان الطريق اليومي لفلاسفة مشهورين.