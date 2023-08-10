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من هم جيران شاكيرا؟

من هم جيران شاكيرا؟
11 أغسطس 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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انتقلت المغنية الكولومبية شاكيرا إلى أميركا وتملكت بيتاً قيمته 10 ملايين دولار، وذكر موقع Essentially Sports، أن المنزل يقع في واحدة من أكثر المناطق تميزاً في ميامي التي يسكنها العديد من المشاهير، بينهم النجم مات ديمون الذي اشترى منزلاً في المنطقة نفسها عام 2005 قيمته 14 مليون دولار. 
وجينيفر لوبيز التي استاجرت منزلاً عملاقاً من طابقين على مساحة 3 آلاف متر مربع مقابل 120 ألف يورو شهرياً. بالإضافة إلى 
ريكي مارتن الذي يعد منزله الأقرب لمنزل شاكيرا. وهناك أيضاً سيندي كروفورد التي تملك منزلاً قيمته  9 ملايين يورو. 
كما يقع منزل لاعب كرة السلة الأميركي دواين وايد بجوار منزل شاكيرا وتبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع.

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أميركا
ميامي
مات ديمون
جينيفر لوبيز
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دواين وايد
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