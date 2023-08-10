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خصائص جديدة لثريدز بعد مغادرة أكثر من نصف مستخدميه

شعار تطبيق "ثريدز"
10 أغسطس 2023 08:59

قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، الأربعاء، إن تطبيق ثريدز التابع للشركة سيشهد إضافة خصائص جديدة مثل إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل إنستجرام، وسط مساع للاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد.
وفقد ثريدز، الذي ينافس منصة إكس، أكثر من نصف مستخدميه في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه. وتخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقه في أوائل يوليو.
وقال مسؤول الإنتاج كريس كوكس في اجتماع في يوليو، إن ميتا تنظر في إضافة المزيد من وسائل إعادة جذب المستخدمين مثل "التأكد من ظهور منشورات ثريدز المهمة في أثناء المرور على صفحة إنستجرام".
وقال زوكربيرج في منشور اليوم إن التحديثات الجديدة ستتضمن كذلك زراً يُسهل الإشارة إلى حساب شخص ما في ثريدز.
وتتطلع الشركة كذلك إلى إضافة إمكانية البحث وإتاحة نسخة على الإنترنت لتطبيق ثريدز في الأسابيع المقبلة.

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المصدر: وكالات
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