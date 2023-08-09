بالصدفة.. علاج للسمنة يحمي القلب والشرايين

كوبنهاغن (أ ف ب)

بيّنت نتائج دراسة أجريت لصالح شركة الأدوية الدنماركية «نوفو نورديسك» أن العلاج الذي طورته هذه المختبرات ضد البدانة يقلّص بنسبة 20% من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأظهرت النتائج الأولية للدراسة التي أجريت على 17604 من الذين يعانون من الوزن الزائد أو البدانة، أنّ المرضى الذين تناولوا عقار «ويغوفي» ، كانوا أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، على ما أفادت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني.

وإثر إعلان النتائج، ارتفع سهم الشركة في بورصة كوبنهاغن بنسبة 17%.. وقال مارتن هولست لانغ، الرئيس التنفيذي المسؤول عن الابتكار في «نوفو نورديسك: «نحن سعداء جداً بهذا الانجاز»