الغموض يكتنف عودة الأميركيين إلى القمر

ذكر مسؤول كبير في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنّ مهمة «أرتيميس 3» التي تهدف إلى عودة الأميركيين إلى القمر، قد تتحوّل إلى «مهمة مختلفة»، في حال سُجّل أي تأخير فيما يخص العناصر الرئيسة كمركبة الهبوط التي تتولّى شركة «سبايس إكس» تصنيعها.. ويتألّف برنامج «أرتيميس» من مهمّات بدرجة صعوبة متصاعدة، ترمي إلى إقامة وجود بشري دائم على القمر.

وقال المدير المساعد في «ناسا» جيم فري: «ما زلنا نعمل مع مختلف الجهات على المواعيد التعاقدية وهي ديسمبر 2025». وتابع: «لكن قد ينتهي الأمر بإطلاق مهمّة مختلفة»، مضيفاً: «إذا حدث تأخير كبير، سنرى ما إذا كان من المحتمل أن نطلق مهام بديلة».