Nickelodeon Rocks في أبوظبي.. غداً

أبوظبي (الاتحاد)

بمشاركة أشهر شخصيات الرسوم المتحركة، يقدم «الغاليريا - جزيرة الماريه» غداً في أبوظبي، العرض المسرحي الترفيهي Nickelodeon Rocks، الذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، ويشارك في تأدية العرض مجموعة من الشخصيات الكرتونية المحبوبة لدى الصغار منها «دورا» و«سبونج بوب» و«مارشال»، الذين حققوا انتشاراً كبيراً وشهرة واسعة في مسلسلات Dora the Explorer و Marshall and Chase from Spin Master Entertainment›s PAW Patrol و Sponge Bob Square Pants و Shimmer and Shine.

30 دقيقة

يُقام العرض المسرحي الحي Nickelodeon Rocks، مجاناً على مدى 3 مرات يومياً، كل عرض مدته 30 دقيقة، ليمنح للضيوف الفرصة لقضاء أوقات مميزة، ويعقب كل عرض جلسات تفاعلية لمدة 20 دقيقة للقاء الشخصيات الكرتونية الشهيرة مثل Dora وMarshall and Chase PAW Patrol، والتقاط أجمل الصور بصحبتها.

ويحظى الضيوف بفرصة عيش أجمل المغامرات الترفيهية والتفاعل مع أشهر أبطال الرسوم المتحركة، في منطقة الأنشطة والفعاليات المستوحاة من عالم Nickelodeon حتى 27 أغسطس الجاري، وذلك بـ «سنترال كيتشنز» في الغاليريا، كما تتاح الفرصة للأطفال للمشاركة بمجموعة واسعة من الألعاب والأنشطة المسلية.

ترفيه ومرح

يستمتع الزوار خلال الفترة من 11 إلى 27 أغسطس الجاري، بمزيد من الترفيه والمرح في منطقة الأنشطة المستوحاة من برامج Nickelodeon، والتي تشمل ألعاباً تفاعلية ومفاجآت للأطفال من مختلف الأعمار. كما يتاح للصغار خوض مغامرات وتحديات مليئة بالتشويق مستوحاة من عدد من مسلسلات الرسوم المتحركة الشهيرة، وذلك بالتعاون مع Nickelodeon وEventBox للإنتاج الترفيهي.