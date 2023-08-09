علا غانم تنتهي من تصوير «أولاد حريم كريم»

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهت الممثلة علا غانم من تصوير دورها في فيلم «أولاد حريم كريم»، الذي تشارك في بطولته مع مصطفى قمر وداليا البحيري وبسمة وبشرى وخالد سرحان وعمرو عبدالجليل، إخراج علي إدريس، وتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب منذ شاركت في فيلم «خط الموت» عام 2019.

قالت علا إنها تجسد في الفيلم، المقرر عرضه خلال الصيف الحالي، نفس الشخصية «هالة رفعت» التي جسدتها في الجزء الأول من الفيلم «حريم كريم»، الذي عُرض عام 2005، مع فارق كبير في الشكل والمضمون.

وأشارت إلى أنها ترتبط في الجزء الجديد بعلاقة صداقة قوية مع بطل الأحداث، الذي يمتلك مجمعاً «سنتر» للدروس الخصوصية، وتحاول إثناءه عن الارتباط بزميلة له، خوفاً على أولاده الذين يدرسون في الجامعة ويرفضون هذه الزيجة.

وتستأنف علا قريباً تصوير دورها في مسلسل «توحة»، الذي خرج من سباق رمضان الماضي، ويشاركها بطولته إيهاب فهمي وانتصار وحجاج عبدالعظيم ودينا فؤاد، من إخراج محمد النقلي، وتعود من خلاله إلى الدراما بعد غياب منذ مشاركتها في مسلسل «طعم الحياة» عام 2017.

وكشفت علا عن أن أحداث «توحة» تدور في حارة شعبية، ويتناول مفهوم قوة الإرادة التي تدفع صاحبها لتحقيق ما يريده، وتجسد فيه شخصية سيدة يتوفى زوجها تركاً خلفه أربعة أبناء، ولا تجد مفراً غير العمل في مخبز، وتواجه صعوبات مادية ومعنوية كبيرة، وتتمكن بالإصرار والصبر من أن تمتلك مخبزاً آخر، وتتمكن من تعليم أولادها حتى يتخرجوا في الجامعة.

وأشارت علا إلى أنها تميل إلى الاختلاف وتهرب من الأدوار التقليدية والمكررة حتى لو استدعى الأمر غيابها عن الساحة الفنية، كما حدث مؤخراً، واعترفت بأنها قدمت خلال مشوارها عدداً من الأدوار الجريئة لثقة المخرجين فيها، وكانت بمثابة تحدٍ كبيرٍ لموهبتها وقدراتها لظهور الشخصيات بأفضل شكل.