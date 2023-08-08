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أنتاركتيكا قد تشهد ظروفا وأحداثا جوية قاسية

ذوبان الجليد في المحيط المتجمد الجنوبي (أنتركتيكا)
9 أغسطس 2023 00:40

أظهرت دراسة جديدة، نشرت الثلاثاء، أن ظروف الطقس القاسية فى طريقها لأن تصبح أكثر قسوة في القارة القطبية الجنوبية، بما في ذلك دفء أمواج المحيط وفقدان الجليد.
ووفقا للدراسة، التي نشرتها مجلة "فرونتيرز إن إنفيرومنتال ساينس" التي تصدر فى سويسرا وتمثل أحدث تحذير يدق ناقوس الخطر بشأن الضرر الذى يحدثه تغير المناخ، فإنه "من المؤكد تقريبا أن استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سيؤدي إلى زيادة حجم وتواتر الأحداث "، في الوقت الذي يقترب فيه العالم بشكل خطير من تجاوز حد 1,5 درجة مئوية وهو حد الارتفاع في درجات الحرارة المنصوص عليه في اتفاقية باريس لعام 2015، وفقا لوكالة بلومبرج للانباء اليوم.
وأشارت الدراسة إلى أنه لا يمكن استبعاد الظواهر المستقبلية المتتالية حيث يكون للظروف الجوية القاسية تأثيرات مترابطة واسعة النطاق في مناطق بيئية متعددة".

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