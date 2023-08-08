540 ألف طن بلاستيك في قيعان المحيطات

باريس (أ ف ب)

أظهرت دراسة علمية حديثة أنّ كميات البلاستيك التي ترمى في المحيطات أقل بكثير من التقديرات الصادرة عن العلماء حتى الآن، لكنّ البقايا العائمة تبقى لفترات أطول.

وأجرى علماء هولندا وألمانيا، نمذجة عبر الكمبيوتر بالاعتماد على بيانات كثيرة مأخوذة من عمليات رصد على السواحل وعلى السطح وفي أعماق المحيطات، للحصول على تقدير للمشكلة.. وبحسب معدي الدراسة، ينتهي المطاف بما يتراوح بين 470 و540 ألف طن من البلاستيك في المحيطات كل عام، وهو رقم قد يبدو كبيراً، لكنّه مع ذلك أقل بكثير من مستوى 4 إلى 12 مليون طن المقدّر سابقاً.