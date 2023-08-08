«ستارلاينر» إلى محطة الفضاء مارس المقبل

واشنطن (أ ف ب)

كشفت شركة «بوينغ» عن أن مركبتها الفضائية «ستارلاينر» ستكون جاهزة اعتباراً من مارس المقبل للانطلاق في أول رحلة مأهولة لها إلى محطة الفضاء الدولية، بعدما واجهت مشاكل عدة، دون أن تحدد الشركة موعد إقلاعها.

وقال مدير برنامج «ستارلاينر» مارك نابّي: في الوقت الراهن، نتوقع أن نكون جاهزين أوائل مارس. هذا لا يعني أنّ مطلع مارس هو موعد إقلاع المركبة.

وأشار إلى أنّ موعد الإقلاع يُفترض أن يُحَدّد بناءً على إمكانات مجموعة «يو ال ايه» الصناعية التي توفّر الصاروخ الذي سيحمل المركبة، والأماكن المُتاحة في محطة

الفضاء الدولية.