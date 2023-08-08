ابتكارات محلية في «النادي العلمي»

دبي (الاتحاد)

اختتم نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم معسكره الصيفي بمعرض تضمن مشاريع علمية مبتكرة وتطبيقات ذكية، بالإضافة إلى منتجات يدوية أنتجتها أيادي مشاركين في عمر الزهور.

ذكر الدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس إدارة النادي، أن 253 طالباً وطالبة شاركوا في 20 ورشة تضمنها المعسكر، وقدمها 200 محاضرة و 14 مدرباً، مشيراً إلى أن رؤية النادي تتمثل في تقديم ابتكارات محلية بمقاييس عالمية، ولذا افتتح دورة الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي مع بداية الدورة الصيفية، إضافة للفعاليات القائمة والتي تضج بروح الابتكار وتحفز الشباب نحو الاختراع في مجالات عدة، منها: الأمن السيبراني والكهرباء والإلكترونيات والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.