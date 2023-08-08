«أبوظبي الدولي للصيد».. 100 فعالية تدعم التراث وتعزز الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

تنتظر زوار الدورة العشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أكثر من 100 فعالية وعرض تراثي ورياضي شائق، تشمل استعراضات مباشرة ونادرة للصقور والخيول والإبل في ساحة العروض الكبرى، أكثر القاعات جذباً للجمهور، فضلاً عن العروض الموسيقية والفنّية الحيّة.

ويُتيح المعرض الذي تستمر فعالياته من 2 حتى 8 سبتمبر المقبل، للزوار فرصة التعرّف على ثقافة الإمارات وموروثها الأصيل. يسهم في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية، ويشجع على ممارسة الرياضات الأصيلة والصديقة للبيئة بنحوٍ مُستدام.

وتُعتبر مزادات الصقور والإبل وسكاكين الصيد والفنون المحلية، من أكثر الفعاليات جذباً للجمهور. كما يُقدّم المعرض تجربة مُحاكاة حيّة فريدة لهواة رياضة الرماية بالقوس والسهام في بيئة مثالية آمنة، إضافة لعروض الرماية بالسهم من على ظهر الخيل.. والعروض الحيّة للسلوقي والكلاب البوليسية. وبالنسبة لجيل الشباب، تُعدّ المُغامرات الخارجية وسيلة مهمة للابتعاد عن التكنولوجيا وإعادة التواصل مع الطبيعة.