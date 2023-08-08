منى زكي.. في موقف غامض!

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الممثلة المصرية منى زكي بطولة المسلسل القصير «طالع نازل»، وتجسد فيه شخصية سيدة تنقلب حياتها رأساً على عقب بسبب موقف غامض تعرضت له منذ الطفولة، وتدور أحداثه في 10 حلقات، ويتناول المعوقات والضغوطات التي تواجه المرأة العربية في سوق العمل، تأليف إنجي القاسم، وسما عبد الخالق، وإخراج هاني خليفة، وبطولة شريف سلامة.

حول مصير مسلسلها «لام الشمسية» المؤجل من العام الماضي، أوضحت منى أن العمل سيعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل، وتجسد فيه دور معلمة بإحدى المدارس الدولية، وتدور أحداثه في إطار دراما تشويقية، حول مجموعة من القضايا الأسرية، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته إياد نصار، وناردين فرج.

كما تنتظر منى طرح فيلم «الجواهرجي»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته محمد هنيدي، وتارا عماد، ويشهد العمل التعاون الثاني بين منى وهنيدي، بعد غياب 24 عاماً منذ تشاركا في فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية»، عام 1998.

وانتهت زكي من تصوير فيلم «القاهرة مكة»، وتجسد خلاله شخصية سيدة تقرر أداء فريضة الحج مع والدها، لكن تجبرها الظروف على التواصل مع عالمها القديم لجمع المال لرحلتها، وتدور الأحداث حول صراعات الإنسان الداخلي بين الخير والشر، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، وشيرين رضا.