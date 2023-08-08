«ترانزيت».. دراما اجتماعية تعكس جوهر الحياة في دبي

دبي (الاتحاد)

تستعد «حارس استديوز»، بالتعاون مع (ATL) من مؤسسة شبكة «زي» الإعلامية، لتقديم أول إنتاج مشترك يجمعهما، وهو المسلسل العربي «ترانزيت»، الذي تم تصويره كاملاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما العربية في إطار أحداث عاطفية مشوقة بطابع اجتماعي انساني، ويتخلله خط من الآكشن الذي يضفي على العمل عنصر المفاجأة.مسلسل «ترانزيت» مستوحى من المسلسل الشهير لـ«زي» (Chupke Chupke)، وهو سيناريو وحوار الكاتبة السورية لجين خلف، وإخراج باسم السلكا، وبطولة نادين تحسين بيك، هافال حمدي، جهاد سعد، نادين خوري، بديع أبو شقرا، جلال شموط، نظلي الرواس، نورا رحال ومؤيد الخراط، إلى جانب ممثلين من والإمارات ومصر والسودان والأردن.

يتناول المسلسل حياة زوجين يشرعان في رحلة مشتركة، ويشاء القدر أثناء رحلتهما أن يدخلا بأحداث وتفاصيل غير متوقعة، ضمن مزيج ساحر من الرومانسية والدراما والتجارب الإنسانية، لتتقاطع الأحداث مع جريمة قتل غامضة تتكشف تفاصيلها مع مرور الوقت.

ويقول المخرج باسم السلكا «يشرح المسلسل كيف تتم في مدينة دبي علاقات عاطفية وإنسانية لا تخضع للرياضيات، بل تخضع للظروف المحيطة بكل علاقة وللمشاعر الخاصة بالأشخاص الذين يشكلون هذه العلاقات، وكيفية تعاملها مع محيطها».

تم تصوير «ترانزيت» بأحدث التقنيات والكاميرات المتطورة، بمواقع تصوير تم اختيارها بدقة وعناية، لتعكس تفاصيل إيقاع الحياة العصرية في دبي، ليكون هذا المسلسل شهادة على التزام «حارس استديوز» و(ATL) بتقديم إنتاجات تأسر الجماهير من جميع أنحاء العالم.

من جانبه، يقول مانوج ابراهام ماثيو نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الإقليمي لـ«zee entertainment»: "هذا هو إنتاجنا السابع عربياً، ولدينا قائمة من 5 إنتاجات على الأرض وإنتاج آخر مع «حارس استديوز» قيد التنفيذ. وبصفتنا منتجاً شريكاً لهذا المسلسل، فمن دواعي الفخر أننا تمكنا من القيام بتصويره بالكامل في دولة الإمارات، خاصة في مدينة دبي".

بدوره، عبّر عمار حارس المدير التنفيذي لـ«حارس استديوز» عن حماسه لهذا المشروع، قائلاً «يسعدنا أن نقدم مسلسل «ترانزيت» وهو إنتاجنا الأول، الذي يمثل خطوة مهمة وعلامة فارقة بالنسبة لنا، في الوقت الذي نشرع فيه بالإنتاج ونعيد تعريف الترفيه من خلال سرد القصص المؤثرة من المنطقة العربية».