الأربعاء 9 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

كلبة تقطع 160 كلم بحثاً عن أصحابها

كلبة من فصيلة بوردر ترييه
8 أغسطس 2023 18:13

قطعت كلبة مسافة 160 كيلومترا من أجل الالتحاق بأصحابها الذين غادروا في عطلة وتركوها.
الكلبة، التي تدعى "لاكي"، قامت برحلتها الملحمية عبر سويسرا بعد أن تركها أصحابها في بيت لإيواء الكلاب في منطقة العاصمة برن، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام محلية وعالمية.
تمكنت الكلبة، البالغة من العمر 14 عاما، من التحرر من الإقامة التي وضعت فيها لتبدأ رحلتها. في صباح اليوم التالي، وصلت إلى مدينة جنيف على بعد 160 كيلومترا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة السويسرية (آر تي أس).
وقالت جنيفير فاغنر، مالكة لاكي، لـ "آر تي إس"، "كان هناك ثقب في السياج [في بيت الكلب]".
وقد عثر على الكلبة، وهي من فصيلة بوردر ترييه (border terrier)، بالقرب من بحيرة جنيف. وقالت هيئة الإذاعة العامة السويسرية إن أحد سكان جنيف رصد الحيوان على جانب طريق ونبه السلطات.
ولأن الكلبة تحمل رقاقة، تعقبت الشرطة بسرعة أصحابها، الذين كانوا في العاصمة الألمانية برلين ينتظرون أخبارها. ولا يبدو أن "لاكي" أصيبت خلال رحلتها.
وقالت فاغنر "أشعر بأنني محظوظة لأنها بصحة جيدة، ولم تمت ولم تصب بأذى".
يعتبر أداء الكلبة أكثر إثارة للدهشة لأن هذا الصنف من الكلاب غير معروف بالقدرة على السفر لمسافات طويلة.
لذلك، تعتقد فاغنر أن كلبتها حصلت على المساعدة في رحلتها الملحمية. إنها تعتقد أن شخصا ما التقط الحيوان وقاده إلى جنيف.
وقالت "لا أعتقد أن من الممكن أنها ركضت كل هذه المسافة. إنها 160 كيلومترا. هذا مستحيل بالنسبة للكلب في مثل هذا الوقت القصير".
وعلقت الطبيبة البيطرية سيلفيا ماسون المتخصصة في سلوك الحيوانات الأليفة، قائلة "السفر لمسافة 160 كيلومترًا من كلب من نوعية بوردر ترييه يعد إنجازًا رياضيًا!".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كلبة
رحلة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
غلاف العدد
ثقافة
«الناشر الأسبوعي» ترصد الاتجاهات المتغيرة للقراءة
اليوم 20:34
أبوظبي تتصدر مدن المنطقة الأكثر جذباً لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات والاتحادات العالمية
الإمارات
أبوظبي تتصدر مدن المنطقة الأكثر جذباً لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات والاتحادات العالمية
اليوم 19:53
خالد بن محمد بن زايد يزور سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يزور سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©