كلبة تقطع 160 كلم بحثاً عن أصحابها

قطعت كلبة مسافة 160 كيلومترا من أجل الالتحاق بأصحابها الذين غادروا في عطلة وتركوها.

الكلبة، التي تدعى "لاكي"، قامت برحلتها الملحمية عبر سويسرا بعد أن تركها أصحابها في بيت لإيواء الكلاب في منطقة العاصمة برن، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام محلية وعالمية.

تمكنت الكلبة، البالغة من العمر 14 عاما، من التحرر من الإقامة التي وضعت فيها لتبدأ رحلتها. في صباح اليوم التالي، وصلت إلى مدينة جنيف على بعد 160 كيلومترا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة السويسرية (آر تي أس).

وقالت جنيفير فاغنر، مالكة لاكي، لـ "آر تي إس"، "كان هناك ثقب في السياج [في بيت الكلب]".

وقد عثر على الكلبة، وهي من فصيلة بوردر ترييه (border terrier)، بالقرب من بحيرة جنيف. وقالت هيئة الإذاعة العامة السويسرية إن أحد سكان جنيف رصد الحيوان على جانب طريق ونبه السلطات.

ولأن الكلبة تحمل رقاقة، تعقبت الشرطة بسرعة أصحابها، الذين كانوا في العاصمة الألمانية برلين ينتظرون أخبارها. ولا يبدو أن "لاكي" أصيبت خلال رحلتها.

وقالت فاغنر "أشعر بأنني محظوظة لأنها بصحة جيدة، ولم تمت ولم تصب بأذى".

يعتبر أداء الكلبة أكثر إثارة للدهشة لأن هذا الصنف من الكلاب غير معروف بالقدرة على السفر لمسافات طويلة.

لذلك، تعتقد فاغنر أن كلبتها حصلت على المساعدة في رحلتها الملحمية. إنها تعتقد أن شخصا ما التقط الحيوان وقاده إلى جنيف.

وقالت "لا أعتقد أن من الممكن أنها ركضت كل هذه المسافة. إنها 160 كيلومترا. هذا مستحيل بالنسبة للكلب في مثل هذا الوقت القصير".

وعلقت الطبيبة البيطرية سيلفيا ماسون المتخصصة في سلوك الحيوانات الأليفة، قائلة "السفر لمسافة 160 كيلومترًا من كلب من نوعية بوردر ترييه يعد إنجازًا رياضيًا!".