«سي وورلد أبوظبي».. فرصة لاستكشاف القطب الشمالي

أبوظبي (الاتحاد)

تُمضي حيوانات الفظ القطبية المذهلة أوقاتاً مميزة في «سي وورلد أبوظبي»، حيث تعيش وتتأقلم وتزدهر بشكل رائع في بيئتها الطبيعية المميزة في مناطق القطب الشمالي داخل المدينة الترفيهية للأحياء البحرية. وتحتضن مناطق القطب الشمالي في عالم المحيط القطبي، الذي يمثل أحد العوالم الثمانية الغامرة في «سي وورلد أبوظبي»، 5 من حيوانات الفظ التي تمتاز كل منها بشخصية فريدة.

وقد نجحت هذه الحيوانات في التأقلم بشكل سريع ومثالي في بيئتها الطبيعية الجديدة، بدءاً من «سموشي» وصغيرها «كويوك»، و«بوريس» القادمين من مرافق رعاية الحيوان في كندا، إلى «ليلو»، و«نانوها» اللذين انضما إلى بيئتهما الطبيعية الجديدة في «سي وورلد أبوظبي»، قادمين من مدينة كاموغاوا في اليابان.

وتنفرد البيئة الطبيعية التي تحتضن هذه الحيوانات اللطيفة بالعديد من الابتكارات والأنظمة التكنولوجية المتطورة مثل نظام دعم حياة الحيوان ALSS الذي يحاكي الأجواء المتجمدة للقطب الشمالي، ونظام الإضاءة المتقدم لرعاية الحيوانات AALS الذي يعمل على التحكم بجودة المياه، بما يضمن الحفاظ على مستويات الملوحة والحرارة وفقاً لأرقى المعايير الدولية، ليساهم هذا النظام الشامل في توفير بيئة طبيعية غنية ومثالية لنمو وتطور هذه الحيوانات.

ويُستَكمل نظام دعم حياة الحيوان ALSS بنظام الإضاءة المتقدم لرعاية الحيوانات AALS الذي يحاكي دورات الضوء الطبيعي الليلية والنهارية والموسمية للسهول الجليدية للقطب الشمالي ويزود الحيوانات بطيف الضوء الكامل من بزوغ الشمس حتى غروبها والتحولات الدقيقة ما بينهما، ويعمل نظام الإضاءة المتقدم على ضبط الساعة البيولوجية لهذه الحيوانات، بما يضمن رفاهيتها الفسيولوجية والنفسية على الدوام. وترسي هذه الأنظمة معايير متميزة في تصميم وإدارة البيئات الطبيعية للأحياء البحرية، وتؤكد التزام «سي وورلد أبوظبي» بتعزيز صحة ورفاهية الحياة البحرية المقيمة فيها.

وتمتاز البيئة الطبيعية الحيوية الخاصة بحيوانات الفظ بتصميم مبتكر يحاكي إلى حد كبير واقع الحياة في القطب الشمالي، ليمنح هذه الحيوانات مساحة واسعة للعب والاستكشاف والنمو. يشتمل التصميم العام للبيئة الطبيعية على صخور كبيرة قطبية تمكن الحيوانات من الراحة والاستلقاء واللعب عليها، كما يمتاز بالعديد من نوافذ المشاهدة فوق وتحت الماء، والتي تمنح حيوانات الفظ الفرصة للتفاعل مع الضيوف. ومن المزايا الأخرى اللافتة هي وجود أسراب الأسماك في هذه البيئة الطبيعية، والتي تحفز بدورها حيوانات الفظ على اللعب والتفاعل والنشاط على مدار اليوم.

ويحرص فريق رعاية الحيوانات على توفير الأنشطة والتدريبات اليومية لحيوانات الفظ، من الجلسات السلوكية المرحة إلى توفير الأدوات والموارد التفاعلية التي صممت خصيصاً لتمكن حيوانات الفظ من اللعب بنشاط وسعادة طوال اليوم. كذلك يقوم الفريق باعتماد نظام غذائي عالي الجودة يضم مكونات غذائية غنية مثل المحار والحبار وسمك الرنجة، ويحرص الفريق على مراجعة وتدقيق هذا النظام بشكل دائم لضمان حصول كل حيوان من هذه الحيوانات على المكونات الغذائية اليومية التي تلبي احتياجاته الخاصة.

وأسهم التزام «سي وورلد أبوظبي» التام بالحفاظ على الحياة البحرية وحمايتها في خلق بيئة طبيعية مثالية للحيوانات التي ترعاها. وتعتبر «سي وورلد أبوظبي» أول منشأة في المنطقة تحصل على اعتماد «جلوبال هيومين»، العلامة الدولية الخاصة بمنظمة أميركان هيومين والجهة العالمية الأبرز لمصادقة وتقييم معايير ومبادئ الرفق بالحيوان.