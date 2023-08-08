إرجاء الرحلة الأولى لصاروخ "أريان 6"

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إرجاء الرحلة الأولى لقاذفة الصواريخ الأوروبية الجديدة "أريان 6"مجددا. وكتب جوزيف أشباخر، رئيس وكالة الفضاء الأوروبية التي تتخذ من باريس مقرا لها، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن أول عملية إطلاق مقررة الآن في عام 2024. ولا يمكن تحديد موعد إطلاق أكثر دقة إلا بعد إجراء المزيد من الاختبارات في سبتمبر المقبل.

وكان من المتوقع في البداية إطلاق "أريان 6" في عام 2020، ولكن تم التأجيل عدة مرات. وبحسب تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية التي صدرت مؤخرا، كان من المقرر أن يتم إطلاق "أريان 6" في الربع الأخير من عام 2023.

ويشار إلى أن "أريان 6" هو النموذج اللاحق لصاروخ "أريان 5"، الذي يعمل منذ عام 1996. وهو مصمم لنقل الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء للعملاء التجاريين والعاميين، ويُزعم أنه أرخص بكثير من سابقه.