يوليو الماضي الأكثر سخونة منذ بدء القياسات

أعلنت خدمة الاتحاد الأوروبي لتغير المناخ "كوبرنيكوس"، اليوم الثلاثاء، أن يوليو هذا العام هو الشهر الأكثر سخونة منذ بدء التسجيلات. وبحسب البيانات، بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 95ر16 درجة مئوية، بزيادة قدرها 33ر0 درجة عن الشهر القياسي السابق، وهو يوليو 2019. كما جاءت درجات حرارة المحيطات، أعلى من أي وقت مضى.

وحذرت سامانثا بورجيس، نائبة مدير خدمة "كوبرنيكوس"، قائلة: "لقد شهدنا مؤخرا تسجيل درجات حرارة الهواء العالمية، ودرجات حرارة سطح المحيطات العالمية، لأرقام قياسية جديدة في شهر يوليو.

ويعد أكثر الأيام سخونة حول العالم حتى الآن هو السادس من يوليو، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 08ر17 درجة، بحسب ما ورد في البيانات. ومن جانبه. قال كارلوس بونتمبو، الذي يعمل مديرا لخدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ في المركز الأوروبي للأرصاد الجوية متوسطة المدى، في أواخر يوليو الماضي، إن هذا البحث يشير إلى أن درجات الحرارة كانت غير مسبوقة في شهر يوليو الماضي بالمقارنة مع درجات الحرارة قبل آلاف السنين.

جدير بالذكر أن بيانات "كوبرنيكوس" تستند إلى تحليلات تم إجراؤها عبر الكمبيوتر، وتشمل قياسات من خلال الأقمار الصناعية والسفن والطائرات ومحطات رصد الطقس حول العالم.