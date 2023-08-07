مغامرات تراثية في حي الفهيدي

دبي (الاتحاد)

مغامرات شائقة وتجارب فريدة تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي للصغار ضمن مخيمها الصيفي في «حي الفهيدي التاريخي» والذي يشرع أبوابه أمام الأطفال من 8 وحتى 12 عاماً، الذين يتطلعون إلى الغوص في تفاصيل التراث المحلي، وإطلاق العنان لإبداعاتهم ضمن أجواء تاريخية ساحرة.

خلال المخيم الذي يستمر أسبوعين، اعتباراً من 14 أغسطس الجاري سيكون الأطفال على موعد مع ورش مبتكرة وجولات تثقيفية وترفيهية تتمحور حول دور الأسرة الإماراتية، بالإضافة إلى التعرف على «حي الفهيدي التاريخي» والدخول إلى عوالم الفنون والحرف اليدوية المحلية وتعلمها، بالإضافة إلى تحفيز المشاركين وتنمية شغفهم الإبداعي عبر بناء البراجيل، وصنع الدخون، والنحت على الجبس.