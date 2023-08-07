صيف أبوظبي.. قراءة وإبداع وترفيه برائحة التراث

أبوظبي (وام)

نظمت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي سلسلة من الفعاليات الصيفية، تهدف إلى إثراء المهارات الفكرية والإبداعية للجماهير، وتعزز القدرة على تحمل المسؤولية وبناء العلاقات الاجتماعية، وتدعم علاقات النشء والشباب مع التراث المحلي. وضمن خطة استقطاب 24 مليون زائر بنهاية 2023، ركزت حملة «صيف واحد لا يكفي» الضوء على التجارب الترفيهية والثقافية الاستثنائية في أبوظبي، وأتاحت «بطاقة صيف أبوظبي» فرصة استكشاف 30 من المعالم ومناطق الجذب و600 مطعم ومتجر، وشهدت «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» و«عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي»، زيادة ملحوظة في أعداد الزوار.

ونظمت الدائرة «المخيم الصيفي» في منارة السعديات، متضمناً ورش عمل فنية وأنشطة ترفيهية، ومخيم «كنوز التراث» في قصور وبيوت العين التاريخية، والمخيم الصيفي بمركز القطارة للفنون بالعين، وفيما نظم المجمع الثقافي مخيم الصيف الفني في مركز الفنون للأطفال، قدمت «مكتبة» «مخيم مكتبة الصيفي» تحت عنوان «نكهات من العالم»، متضمناً نشاطات وبرامج توظف منهجيات التعليم التفاعلي، وحرصت «مكتبة» على تضمين برنامج مخيمها الصيفي فعاليات تطور قدرات الأطفال القرائية.