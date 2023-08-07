خلود المزيني.. فن تصميم «بيت العمر»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

الهندسة المعمارية، بالنسبة لخلود المزيني، تُعتبَر فناً يتطلب الكثير من الصبر والقدرة والخبرة اللازمة لإرضاء العميل، وتحقيق حلمه في امتلاك أرقى بيت يمكن الحصول عليه، موضحة أن مهارة المهندس المعماري تكمن في تقديم تصميم فريد يتضمن الكثير من التفاصيل وتتمازج فيه مختلف الألوان والفنون الهندسية، مشيرة إلى أن لكل شخص نظرته وفلسفته الخاصة في التصميم، ما يعكس التنوع الكبير في عمارة كل بلد وذوق أهلها وإرضائهم.

تتطلع المزيني، بكالوريوس هندسة معمارية وماجستير في تنمية البيئة المستدامة، ومؤلفة كتاب «رحلة بناء بيت العمر» لتصميم أرقى البيوت في الخليج، إلى العمل من أجل تحقيق جميع سبل الراحة والرفاهية لكل بيت، واضعة بين يدي العميل أجمل التصاميم المعمارية، وكان عملها الميداني، خاصة بعد حصولها على الماجستير عام 2023 من الجامعة البريطانية في دبي، فرصة لاكتساب خبرة كبيرة وامتلاك مهارات متنوعة لإضفاء جماليات التصميم على كل مبنى.



متطلبات وتحديات

قالت المزيني، إن من أهم متطلبات العمل في مجال الهندسة المعمارية الثقة بالنفس وتقبل النقد والقدرة على إقناع العميل، موضحة أن امتلاك أدوات العمل والخبرة الميدانية والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تجعل صاحب البيت يعيش التجربة وكأنه داخل المبنى أثناء التصميم، كما أن عملنا يجمع العديد من المقومات، كفن الحوار الذي تعتبره الطريق الأمثل لإقناع العميل بالتصميم، إلا أن الأمر لا يخلو من التحديات، خاصة التي تتمثل في استعجال البعض لبناء بيت العمر دون منحنا الوقت الكافي لتصميم المبنى بشكل إبداعي.



استدامة

أكدت المزيني، التي أنجزت أكثر من 200 تصميم لمبانٍ مختلفة، أنها تحرص، بقدر الإمكان، على تصميم مبانٍ خضراء لتقليل الآثار البيئية الضارة بالطبيعة، موضحة أن استدامة المباني في عصرنا الحالي باتت ضرورة ومطلباً عالمياً للعودة إلى الطبيعة وخفض نسب التلوث الذي يشكل خطراً كبيراً على البشر، وأضافت «من أهم سبل تحقيق الاستدامة في المباني، استخدام مواد بناء خضراء (مستدامة) لما لها من قدرة على خفض معدلات التلوث التي تنتج عن المباني التقليدية، حيث توفر المواد المستدامة مرونة غير محدودة في التصميم، وتسهم في خفض تكاليف الصيانة والإحلال للمباني، إضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين صحة وإنتاجية مستخدمي المبنى».



لمسات المرأة

وأوضحت المزيني أن المرأة حاضرة وبقوة في مجال الهندسة المعمارية بكل فروعها، فهناك مهندسات في مجالات المعمار والديكور الداخلي، والهندسة المدنية والكهربائية وغيرها الكثير، مؤكدة أن المرأة حجزت لها مكاناً خاصاً بها في سوق العمل الهندسي، وأثبتت جدارتها بامتياز.

وأكدت المزيني أن المرأة لها لمسة رائعة في التصميم المعماري، حيث تهتم بالتفاصيل وتتميز بالصبر والمرونة، ولها نظرة خاصة في التعامل مع فراغات ومساحات المنزل، وتعمل جاهدة من أجل توفير جميع متطلبات العملاء بكل صبر ودقة ومهارة.



المهندس الناجح

أشارت خلود المزيني إلى أن المهندس الناجح يجب أن يكون قادراً على مواجهة التغيرات الطارئة التي قد تحدث في مخططات المبنى، أو على أرض الواقع، لاسيما أن العميل يحق له إدخال تعديلات خاصة بالتصميم في أحيان كثيرة.