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الرسم بـ«الفحم».. تجربة إبداعية ثرية

من إبداعات المشاركات بورشة الرسم بـ«الفحم» (من المصدر)
8 أغسطس 2023 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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في إطار التعاون المجتمعي المثمر، نظم مجلس ضاحية مغيدر، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، بالتعاون مع جمعية الإمارات لأصدقاء كبار السن، ومراكز الفنون، ورشة فنية مميزة في مجال الرسم بالفحم.
الورشة تتلاقى مع رؤية مجلس ضاحية مغيدر والمؤسسات ذات الصلة، في إفادة المجتمع المحلي في الشارقة، وتعزيز الروح الإبداعية والتفاعل الثقافي، وتقديم الفرص للجميع لاستكشاف مختلف فنون التعبير والتجارب الإبداعية.
جرى عقد هذه الورشة الفنية في مقر المجلس بمدينة الشارقة، حيث دعا المجلس الأهالي من ربات البيوت والسيدات من القاطنات في ضاحية مغيدر، إلى المشاركة في الورشة التي تأتي بهدف توفير بيئة إبداعية لتطوير مهارات الرسم والتعبير الفني، حيث قدمت الورشة فرصة للمشاركات لاستكشاف تقنيات الرسم بالفحم واستخدامها في إنشاء لوحات فنية مميزة، خلال الورشة التي عُقِدت تحت إشراف مجموعة من الفنانين والمختصين في مجال الفنون التشكيلية، والذين قدّموا توجيهات ونصائح قيمة للمشاركات.
وقد عكست الورشة التزام مجلس ضاحية مغيدر وجمعية الإمارات لأصدقاء كبار السن ومراكز الفنون، بتعزيز التواصل والتفاعل المجتمعي، وتقديم منصات تعليمية وثقافية وفنية، تعمل على تطوير قدرات ومواهب المشاركات، وطرح برامج مفيدة ومخصصة لهذه الفئة، لتثمين دور الورشة في التفاعلات الإيجابية وبيان دور الأنشطة الفنية والثقافية في تعزيز التواصل والتلاقي بين مختلف فئات المجتمع، وتشجيع التفكير الإبداعي والتعبير الفني كوسيلة للتواصل والتفاهم.
وشهدت ورشة الرسم بالفحم تفاعلًا فعّالاً ومثيراً من قبل المشاركات، حيث استمتعن بالتعبير عن أفكارهن ومشاعرهن من خلال فن الرسم بالفحم، وتجلى هذا التفاعل في إبداع تفاصيل مذهلة لمشاهد بيئية وإنسانية وطبيعية باستخدام التقنيات المختلفة للرسم بالفحم.
وعبّرت المشاركات عن سعادتهن بالفرصة التي أتيحت لهن للاستمتاع بتجربة التعبير الفني، معربات عن تقديرهن لتنظيم هذه الفعالية الثرية، والتي تسهم في تنمية مهاراتهن الفنية وإثراء تجربتهن الثقافية والفنية.

الإمارات
دائرة شؤون الضواحي والقرى
الشارقة
الرسم
الفحم
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