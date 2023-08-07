أمينة خليل تلتقي «شمس الزناتي» في السعودية

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة المصرية أمينة خليل، خلال العام الجاري في أربعة أفلام، قائلة إنها تعاقدت قبل أيام على فيلم «شمس الزناتي»، بطولة محمد إمام ويخرجه عمرو سلامة، ومن المقرر بدء تصويره خلال أكتوبر المقبل، وستكون أغلب المشاهد في مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت أمينة أن الموضوعات التي تتناول المشكلات الأسرية قريبة من القلب، وتجذبها بقوة لأن هناك الكثيرين يمرون بالعديد من القضايا والأزمات، كما في فيلم «وش في وش».

ونفت وجود تشابه بين فكرة الفيلم مع مسلسلها «الهرشة السابعة» الذي عُرض في رمضان الماضي، وأن ثمة اختلافاً بين العملين والشخصيتين، فالمسلسل من 15 حلقة جرت خلالها معايشة مع شخصية «نادين» والظروف التي مرت بها مع زوجها، بينما في الفيلم الأحداث كلها تدور في موقع تصوير واحد، يجمع العديد من الأشخاص، وبالتالي هناك اختلاف واضح يشعر به الجمهور حتى وإن كان موضوع المسلسل والفيلم حول المشكلات الزوجية.

وحسمت أمينة الجدل حول مسلسها «الهرشة السابعة» الذي قدمته في رمضان الماضي، بأنه لا يوجد جزء ثانٍ منه، خاصة أنها لا تفضل ذلك لأن الفكرة تم تقديمها ونالت إعجاب الجمهور.

وأضافت أمينة أنها تشارك خلال الموسم الصيفي في فيلم «شقو» عن رواية «أمير اللصوص» لتشاك هوجان، بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وإخراج كريم السبكي، وتجسد خلاله شخصية راقصة، تنشأ بينها وبين بلطجي علاقة حب، لكنه يرتكب جريمة سرقة ويدخل السجن.

والعمل الثالث «شماريخ» مع آسر ياسين، تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتجسد فيه شخصية صاحبة مكتب محاماة تتعرض لأزمة تحاول حلها، بعد أن تعيش قصة حب مع رجل ثري.

وترى أمينة أن للسينما حسابات مختلفة عن الدراما التلفزيونية، وتسير بمشوارها الفني بمقاييسها لا بمقاييس أحد، ودائماً تبحث عن الدور الجيد والقصة الجيدة وأهمية الشخصية التي تجسدها.