«أبوظبي للثقافة والفنون».. جوائز جديدة للمصممين الناشئين

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن إطلاق جائزة جديدة في تصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة العطور، بالتعاون مع علامة الأزياء الشهيرة «دولتشي أند غابانا» لعام 2023.

تستهدف «جائزة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - دولشي أند غابانا» طلبة مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات والخريجين، لإبراز مواهبهم وإمكاناتهم الإبداعية في مجالات تصميم الأزياء والحرف اليدوية على المستوى المحلي والعالمي.

تضم «جائزة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - دولشي أند غابانا» ثلاث فئات متميزة تشمل كلاً من فئة أزياء العباءات، وفئة تصميم المجوهرات، وفئة صناعة العطور، والتي تسهم في تحفيز المشاركين على استكشاف أذواقهم الفنية ورؤاهم الإبداعية والتعبير عنها باستخدام الزهور وأقمشة الدانتيل والفسيفساء الدقيقة والعطور الفاخرة، وتعد تلك الجائزة بمثابة منصة متخصصة لتعزيز معرفة وخبرات المصممين الناشئين حول أسرار تلك الصناعات.

يحظى المتأهلون للفوز بالجائزة بفرصة عرض تصاميمهم الإبداعية بالتعاون مع علامة الأزياء الشهيرة «دولتشي أند غابانا»، في مهرجان أبوظبي أمام جمهور المهرجان وعشاق الموضة، وفي ظل مشاركة وحضور نخبة من القادة والمؤثرين في عالم الموضة والأزياء والتصميم. كما يحصل الفائزون على الاعتراف العالمي بإبداعاتهم في مجال التصميم، وتعزيز مهاراتهم الإبداعية على يد أفضل المختصين في مجالات التصميم والأزياء وصناعة العطور، من خلال تدريب خاص في مقر «دولتشي أند غابانا» في إيطاليا، فيما سيتاح للمشاركين من خلال فئة الأزياء الفرصة لعرض إبداعاتهم وتصاميمهم المبتكرة التي تمزج بين الأصالة والمعاصرة في عالم الموضة والأزياء، وتجمع في تفاصيلها بين الملامح التراثية والتاريخية والثقافية والفنية، التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي.

كما يتمكن المشاركون في الجائزة من إبراز مهاراتهم الحرفية والإبداعية وتصاميمهم الفريدة والآسرة في عالم المجوهرات، وتتاح لهم الفرصة لاستعراض نماذج من المشغولات اليدوية المستوحاة من عوالم الموسيقى والفنون، والتي تحمل في تفاصيلها المزيد من الانطباعات التراثية الإماراتية.

يشترط على المشاركين في الفئة الثالثة من الجائزة، ابتكار تركيبات عطرية فريدة تفوح برائحة الطبيعة المحلية الخلابة، وتعكس ملامح الثقافة والفنون والتراث الإماراتي الأصيل.

سيتم تقييم التركيبات العطرية من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء العطور ومجموعة من المشاهير في عالم الفن، بالإضافة إلى مختصين في المجال من كل من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون و«دولشي أند غابانا»، ويعتمد التقييم على تحديد مدى أصالة تلك العطور وبناءً على ملامحها الفنية وأهميتها الثقافية وقدرتها على استحضار جوهر الثقافة الإماراتية الأصيلة وتمكنها من استعراض الجماليات المعاصرة للعلامة التجارية الشهيرة.

تشكل «جائزة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - دولشي أند غابانا»، فرصة للشباب لتحقيق المزيد من النجاحات، وتعزز بصمتهم في عالم الموضة والتصميم النابض بالحياة.