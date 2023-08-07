الثلاثاء 8 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«أبوظبي للثقافة والفنون».. جوائز جديدة للمصممين الناشئين

جوائز جديدة في تصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة العطور
7 أغسطس 2023 20:24

أبوظبي (وام)
أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن إطلاق جائزة جديدة في تصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة العطور، بالتعاون مع علامة الأزياء الشهيرة «دولتشي أند غابانا» لعام 2023.
تستهدف «جائزة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - دولشي أند غابانا» طلبة مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات والخريجين، لإبراز مواهبهم وإمكاناتهم الإبداعية في مجالات تصميم الأزياء والحرف اليدوية على المستوى المحلي والعالمي.
تضم «جائزة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - دولشي أند غابانا» ثلاث فئات متميزة تشمل كلاً من فئة أزياء العباءات، وفئة تصميم المجوهرات، وفئة صناعة العطور، والتي تسهم في تحفيز المشاركين على استكشاف أذواقهم الفنية ورؤاهم الإبداعية والتعبير عنها باستخدام الزهور وأقمشة الدانتيل والفسيفساء الدقيقة والعطور الفاخرة، وتعد تلك الجائزة بمثابة منصة متخصصة لتعزيز معرفة وخبرات المصممين الناشئين حول أسرار تلك الصناعات.
يحظى المتأهلون للفوز بالجائزة بفرصة عرض تصاميمهم الإبداعية بالتعاون مع علامة الأزياء الشهيرة «دولتشي أند غابانا»، في مهرجان أبوظبي أمام جمهور المهرجان وعشاق الموضة، وفي ظل مشاركة وحضور نخبة من القادة والمؤثرين في عالم الموضة والأزياء والتصميم. كما يحصل الفائزون على الاعتراف العالمي بإبداعاتهم في مجال التصميم، وتعزيز مهاراتهم الإبداعية على يد أفضل المختصين في مجالات التصميم والأزياء وصناعة العطور، من خلال تدريب خاص في مقر «دولتشي أند غابانا» في إيطاليا، فيما سيتاح للمشاركين من خلال فئة الأزياء الفرصة لعرض إبداعاتهم وتصاميمهم المبتكرة التي تمزج بين الأصالة والمعاصرة في عالم الموضة والأزياء، وتجمع في تفاصيلها بين الملامح التراثية والتاريخية والثقافية والفنية، التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي.

أخبار ذات صلة
"مفاجآت صيف دبي".. أجواء ترفيهية وفرص للفوز بجوائز قيمة
«أبوظبي للثقافة والفنون» تستقبل ترشيحات «التصميم المستدام»

كما يتمكن المشاركون في الجائزة من إبراز مهاراتهم الحرفية والإبداعية وتصاميمهم الفريدة والآسرة في عالم المجوهرات، وتتاح لهم الفرصة لاستعراض نماذج من المشغولات اليدوية المستوحاة من عوالم الموسيقى والفنون، والتي تحمل في تفاصيلها المزيد من الانطباعات التراثية الإماراتية.
يشترط على المشاركين في الفئة الثالثة من الجائزة، ابتكار تركيبات عطرية فريدة تفوح برائحة الطبيعة المحلية الخلابة، وتعكس ملامح الثقافة والفنون والتراث الإماراتي الأصيل.
سيتم تقييم التركيبات العطرية من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء العطور ومجموعة من المشاهير في عالم الفن، بالإضافة إلى مختصين في المجال من كل من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون و«دولشي أند غابانا»، ويعتمد التقييم على تحديد مدى أصالة تلك العطور وبناءً على ملامحها الفنية وأهميتها الثقافية وقدرتها على استحضار جوهر الثقافة الإماراتية الأصيلة وتمكنها من استعراض الجماليات المعاصرة للعلامة التجارية الشهيرة.
تشكل «جائزة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - دولشي أند غابانا»، فرصة للشباب لتحقيق المزيد من النجاحات، وتعزز بصمتهم في عالم الموضة والتصميم النابض بالحياة.

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
جوائز
دولشي أند غابانا
الأزياء
المجوهرات
العطور
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«أمنية» تُعلن عن نجاحها المُتميّز في فعاليات ومبادرات النصف الأول من العام
الإمارات
«أمنية» تُعلن عن نجاحها المُتميّز في فعاليات ومبادرات النصف الأول من العام
اليوم 12:17
«المنبوذون» في سان جيرمان يرفعون راية التحدي أمام «كتيبة إنريكي»
الرياضي
«المنبوذون» في سان جيرمان يرفعون راية التحدي أمام «كتيبة إنريكي»
اليوم 12:00
الأمن السيبراني الإماراتي
الإمارات
الأمن السيبراني الإماراتي يحذر من أساليب نصب واحتيال عن طريق الرسائل
اليوم 11:46
مؤتمر صحفي للإعلان عن صفقة انضمام إنييستا للإمارات
الرياضي
مؤتمر صحفي للإعلان عن صفقة انضمام إنييستا للإمارات
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©