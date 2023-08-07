«Razer» و«أبوظبي للألعاب».. شراكة مثمرة وتجارب إبداعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «Razer»، العلامة التجارية العالمية الرائدة في نمط حياة لاعبي ألعاب الفيديو، عن شراكة استراتيجية مع أبوظبي للألعاب «AD Gaming»، وهي مبادرة بقيادة حكومية تهدف إلى تحفيز صناعة برمجة وتطوير الألعاب في أبوظبي، وإنشاء بيئة حاضنة مزدهرة للألعاب عبر إتاحة منطقة متطورة للألعاب تحمل علامة «Razer» التجارية مع معدات مدعومة لمطوري الألعاب المحليين والعالميين.

تعمل مبادرة أبوظبي للألعاب، على بناء بيئة حاضنة شاملة لتطوير الألعاب في أبوظبي، وتوفر أماكن بأسعار مخفضة لشركات تطوير الألعاب، مما يسمح للمؤسسات العالمية بإنشاء مراكز إقليمية والاستعانة بالمطورين المحليين للعمل عند تكلفة منخفضة، وقد تعاونت شركات تقنية أخرى رائدة مثل يونيتي (Unity) ونيفيديا (Nvidia) مع أبوظبي للألعاب للمضي قدماً في النهوض بهذه الأعمال، من خلال منح المطورين إمكانية التواصل مع الفرق والاستفادة من البنية التحتية.

وكجزء من هذا التعاون، شيّدت شركة «Razer» منطقة ألعاب على أعلى مستوى تتسع لستة عشر فرداً في مقر أبوظبي للألعاب، وسعياً للحصول على تجربة مثيرة في ممارسة الألعاب، تتميز منطقة الألعاب الفريدة هذه بكراسي تحمل علامة «Razer»، وصناديق حاسوب من طراز DT، ووحدات تحكم رفيعة المستوى من «Razer».

وقد صرَّح إجناسيو سون، نائب رئيس المبيعات والتسويق في شركة «Razer»، قائلاً «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مبادرة أبوظبي للألعاب إنجازاً مهماً في التزامنا طويل الأمد بدعم نمو صناعة تطوير الألعاب في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط. فمن خلال إتاحة منطقة ألعاب مجهزة بأحدث معدات «Razer»، وتوفير تجهيزات متطورة بأسعار مخفضة لشركات تطوير الألعاب، نهدف إلى تمكين المجتمع المحلي وإلهامه لإنشاء تجارب ألعاب مبتكرة ومذهلة».

وقال سلطان الريامي، رئيس عمليات الألعاب والرياضات الإلكترونية في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية «ترتكز مبادئ أبوظبي للألعاب على توفير بيئة تساعد شركات الألعاب على الازدهار، فنحن من خلال جلب علامة تجارية أخرى من أكثر العلامات شهرة في الصناعة إلى مجتمعنا، نقدم خدمة فريدة من نوعها للأعضاء، ونوضح في نفس الوقت قوة الجذب التي تتمتع بها أبوظبي لعمالقة الألعاب العالمية».