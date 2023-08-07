لأول مرة منذ 47 عاماً.. روسيا تطلق مهمة فضائية

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إطلاق مهمة إلى القمر الجمعة بعد تأخيرها مرارًا وذلك للمرة الأولى منذ حوالى 50 عاما.

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) قبل الرحلة الروسية الأولى إلى القمر منذ 1976، "تم تجميع (صاروخ) من طراز سويوز لإطلاق مركبة Luna-25 (مركبة هبوط)" مشيرة إلى أن "عملية الإطلاق ستتم في 11 أغسطس عند الساعة 02:10:57 بتوقيت موسكو (23:10:57 ت غ الخميس).

وقالت روسكوزموس إن صاروخ إطلاق سويوز تم "تجميعه" في منصة إطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى لإطلاق لونا-25 التي ستهبط قرب القطب الجنوبي للقمر "في منطقة وعرة".

من المتوقع أن تستغرق الرحلة ما بين "أربعة أيام ونصف وخمسة أيام ونصف" وفقا لبيانات نشرتها روسكوزموس وأوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية.

أعلنت وكالة الفضاء الروسية، في بيانها الرسمي، أنه بمجرد وصولها إلى القمر، فإن مهمة "لونا-25"، التي تزن 800 كيلوغرام، ستكون ولمدة عام على الأقل "أخذ عينات من التربة وتحليلها وإجراء أبحاث علمية على المدى الطويل".

هذا الإطلاق هو أول مهمة للبرنامج الروسي الجديد.

كانت آخر مهمة فضائية للاتحاد السوفياتي تلك التي قام بها المسبار الفضائي Luna-24 في 1976.