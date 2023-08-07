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«مطلقات الدار البيضاء».. «أحسن إخراج» بـ«أثينا السينمائي»

ملصق فيلم "مطلقات الدار البيضاء"
7 أغسطس 2023 17:39

محمد نجيم (الرباط)
بفيلمه الروائي الطويل «مطلقات الدار البيضاء» 2023، فاز المخرج المغربي محمد عهد بنسودة بجائزة أحسن إخراج في ختام فعاليات مهرجان أثينا السينمائي، باليونان، الذي شاركت فيه، إلى جانب المغرب عدة دول أخرى، من بينها الصين، كندا، إيطاليا، المملكة المتحدة، الهند، البرازيل، الولايات المتحدة الأميركية واليونان.
تدور أحدات فيلم «مطلقات الدار البيضاء»، الذي صور في عدد من شوارع وحارات مدينة الدار البيضاء، حول نساء من أوساط اجتماعية مختلفة، يبحثن عن الحرية والاستقلالية، ويكافحن من أجل تربية أبنائهن بعيداً عن مشاكل الزواج وضغوطات الحياة، التي تؤدي إلى طلاق قد يبدو في ظاهره انعتاقاً وتحرراً من سطوة زوج متسلط وعلاقة شبه مستحيلة، لكنه في جوهره يخفي مأساة أخرى في مجتمع ذكوري يصدر أحكاماً جاهزة عن المرأة المطلقة، فهي المرأة المتمردة الباحثة عن الحرية وتكريس الذات، التي يعتبرها المجتمع غير حكيمة، والمخطئة دائماً. 
الفيلم من بطولة: صونيا عكاشة، زينب عبيد، مونية لمكيمل، بشرى أهريش، نادية العلمي، وجميلة مصلوح، محمد الشوبي، عبد اللطيف شوقي، نبيل عاطف، أمين بنجلون، يونس لهري، خالد الزويشي، وليد ولهي، يونس بنزاكور، هشام إشعاب، ماجد لكرون، والمغنية سعيدة شرف، التي تشارك لأول مرة في فيلم سينمائي.
يذكر أن المخرج محمد عهد بنسودة قد أبدع العديد من الأفلام، قبل فيلم «مطلقات الدار البيضاء»، ومنها «موسم لمشاوشة»، و«خلف الأبواب المغلقة»، و«البحث عن السلطة المفقودة»، الذي فاز بعدة جوائز في مهرجانات دولية معروفة.

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