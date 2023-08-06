«سباحة 62».. وثائقي يستعرض رحلة بحرية ملهمة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بحضور البطل الإماراتي ولاعب الجو جيتسو منصور الظاهري، وبعض أعضاء فريق عمل مبادرة «سباحة 62»، والتي حقق من خلالها الظاهري حلمه وتغلب على مخاوفه، بقطع مسافة 62 كيلومتراً حول جزيرة أبوظبي في مدة 34 ساعة متواصلة، شهدت سينما «فوكس - نيشن تاورز أبوظبي»، العرض الأول المبدئي للفيلم الوثائقي «سباحة 62» (Swim 62)، الذي تولى تنفيذه وإخراجه منصور اليبهوني ومن إنتاج «فيلم جيت»، والذي من المقرر عرضه تزامناً مع مؤتمر المناخ الدولي «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، بهدف الحفاظ على البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يستعرض الفيلم الوثائقي رحلة فريق «سباحة 62» الملهمة، ولقاء عدد من السباحين الذين تعاونوا مع الظاهري لإنجاز المبادرة، ومنهم فانيا نيفيس وأرجونا دون، وقد استغرق تصوير الفيلم قرابة العام، وخلال ساعة ونصف الساعة، يظهر عدد من الضيوف والمشاركين في الرحلة البحرية الذين يتحدثون عن شجاعة البطل الإماراتي منصور الظاهري الذي قطع مسافة 62 كيلومتراً حول جزيرة أبوظبي، واستطاع القيام بأكثر من 21.216 ضربة سباحية في حوالي 33 ساعة و58 دقيقة من دون «بدلة سباحة».

تحقيق المستحيل

وصرح البطل ولاعب الجو جيتسو منصور الظاهري، أن مؤتمر المناخ الدولي «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات، وتشارك فيه دول وحكومات من جميع أنحاء العالم لتحقيق تغيير إيجابي على نطاق عالمي، بأنه شعر بالرغبة في أن يكون جزءاً من هذه الحركة التحويلية، حيث أدرك أنه حتى على المستوى الشخصي، يمكنه المساهمة في تحقيق المستحيل، فكانت تطلعاته البدء في تنفيذ مشروع ضخم، للتغلب على مخاوفه، ويكون قدوة للأجيال المقبلة.

صناعة الفارق

ولفت الظاهري إلى أن الفيلم الوثائقي الذي أخرجه اليبهوني، يعكس روح الفريق والتحدي لتحقيق الإنجاز، ويستعرض رحلة السباحة حول جزيرة أبوظبي، باعتبارها رحلة ملهمة تعكس الإصرار على صناعة فارق في العالم، كما يعرض الفيلم بأدق التفاصيل هدف الرحلة والمعاناة والتحديات التي واجهها الفريق لكي يحقق هذا الإنجاز، إلى جانب نشر التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، وإلهام الأجيال الناشئة بأهمية الوصول إلى تحقيق الحلم.

نشر الوعي

أكد منصور الظاهري أن هدفه لم يكن تحدياً لنفسه فقط، إنما لنشر الوعي حول البيئة، من خلال هذه السباحة الطموحة، إذ اكتسب نظرة عميقة في أهمية الوعي البيئي وضرورة أن يكون الأفراد أكثر وعياً تجاه تأثيرهم على الكوكب، إلى جانب أهمية سعي الإنسان نحو تحقيق حلمه وطموحاته مهما كانت العقبات، والوصول إلى هدفه بالمثابرة والتعلم والاستفادة، والاختيار الصحيح لفريق عمل يدفعه إلى تحقيق النجاح.

أبناء الوطن

قال منصور اليبهوني إن الفيلم سيتم إطلاقه في السينما المحلية خلال العام الجاري، إلى جانب مشاركته في مهرجانات دولية وعالمية، نظراً لأهمية المبادرة وقيمة الحدث، معرباً عن فخره لتولي عملية تنفيذ هذا الفيلم الوثائقي المهم، الذي يسلط الضوء على إنجاز جديد لأحد أبناء الوطن، في تقديم المبادرات المجتمعية وتحقيق الطموحات، لافتاً إلى أن العمل يظهر استعدادات الفريق وتدريبات البطل منصور الظاهري المكثفة التي استغرقت عاماً تقريباً، قطع خلالها 900 كيلومتر سباحة.

بناء مستقبل مستدام

أشار المنتج والمخرج منصور اليبهوني، قائلاً: تهدف مبادرة «سباحة 62» التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البيئة البحرية والسلامة المائية؛ لذا فإن الفيلم يتتبع قصة منصور الظاهري وفريقه في رحلة لا تصدق، وهو يسعى للتغلب على خوفه ويترك أثراً دائماً على حركة التغيير البيئي العالمية، من خلال جهوده الاستثنائية، حيث يمثل الظاهري روح التحول والصمود التي تتميز بها الإمارات، لكي يحقق تقدماً كبيراً نحو بناء مستقبل مستدام للجميع.