الإثنين 7 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

في اليابان.. كبار السن يواجهون الحر بـ«كرة البوابة»

في اليابان.. كبار السن يواجهون الحر بـ«كرة البوابة»
7 أغسطس 2023 01:36

طوكيو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
اليابان وإيطاليا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة
رئيس «جيترو اليابانية»: العلاقات بين الإمارات واليابان «استراتيجية»

رغم أشعة الشمس الحارقة في طوكيو، تمارس كاتسوكو موريتا البالغة 81 عاماً رياضتها المفضلة «كرة البوابة»، وهي لعبة جماعية مستوحاة من الكروكيت وتحظى بشعبية كبيرة بين المسنين اليابانيين، حتى في «عز الصيف».
تقول موريتا خلال حصة تدريبية فيما تبلغ الحرارة 35 درجة مئوية: «بعض الأصدقاء من جيلي يقولون إنني مجنونة لأني أخرج وأمارس لعبة كرة البوابة في هذا الحر».. وتضيف: «عندما ألعب، لا تزعجني الحرارة المرتفعة».. وسجّلت اليابان هذا الصيف درجات حرارة يمكن اعتبارها قياسية وتاريخية. وحذرت السلطات كبار السن من ضربات الشمس، لكن موريتا ورفاقها في اللعب يتخذون احتياطاتهم: يلعبون في الصباح فقط ويرتدون ملابس واقية من الشمس، ويشربون السوائل باستمرار.

الشمس
اليابان
طوكيو
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
جوائز جديدة في تصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة العطور
دنيا
«أبوظبي للثقافة والفنون».. جوائز جديدة للمصممين الناشئين
اليوم 20:24
«الرسام» إنييستا مفاجأة «الصقور» في «دوري أدنوك»
الرياضي
«الرسام» إنييستا مفاجأة «الصقور» في «دوري أدنوك»
اليوم 20:18
سودانيون يحملون أمتعتهم وهم يغادرون منازلهم
عربي ودولي
استمرار التصعيد يجبر سودانيين على مغادرة منازلهم
اليوم 20:16
توتنهام يرفض أحدث عروض البايرن لضم هاري كين
الرياضي
توتنهام يرفض أحدث عروض البايرن لضم هاري كين
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©