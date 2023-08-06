في اليابان.. كبار السن يواجهون الحر بـ«كرة البوابة»

طوكيو (أ ف ب)

رغم أشعة الشمس الحارقة في طوكيو، تمارس كاتسوكو موريتا البالغة 81 عاماً رياضتها المفضلة «كرة البوابة»، وهي لعبة جماعية مستوحاة من الكروكيت وتحظى بشعبية كبيرة بين المسنين اليابانيين، حتى في «عز الصيف».

تقول موريتا خلال حصة تدريبية فيما تبلغ الحرارة 35 درجة مئوية: «بعض الأصدقاء من جيلي يقولون إنني مجنونة لأني أخرج وأمارس لعبة كرة البوابة في هذا الحر».. وتضيف: «عندما ألعب، لا تزعجني الحرارة المرتفعة».. وسجّلت اليابان هذا الصيف درجات حرارة يمكن اعتبارها قياسية وتاريخية. وحذرت السلطات كبار السن من ضربات الشمس، لكن موريتا ورفاقها في اللعب يتخذون احتياطاتهم: يلعبون في الصباح فقط ويرتدون ملابس واقية من الشمس، ويشربون السوائل باستمرار.